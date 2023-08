Madagascar: Inauguration de stade - Les Barea joueront contre Elgeco Plus en amical

Deux en un. Un match amical entre les Barea et l'Elgeco Plus est programmé jeudi, dans le cadre de l'inauguration de l'Elgeco Plus Stadium au By-Pass. Ce stade est en attente d'homologation de la Caf et de la Fifa, après son extension et sa rénovation.

Une nouvelle tribune avec plusieurs salles sous elle, vient d'être construite du côté opposé de l'ancienne tribune. Si les Barea préparent les Jeux des Iles (23 août au 3 septembre), Elgeco Plus, porte-fanion du pays à la Coupe de la Confédération, est lui aussi en pleine préparation depuis quelques semaines. Le club vainqueur de la Coupe nationale de l'édition 2022, jouera son match avant les Jeux. Il affrontera le Gaborone United, en match aller du tour préliminaire de la Coupe de la Caf, le 19 août à 17 heures, heure malgache. La confrontation se déroulera au National stadium de Botswana.

Les hommes de Romuald Rakotondrabe débuteront, de leur côté, les JIOI vers le 24 août, et joueront leur quatrième match de préparation, ce jeudi, après les victoires face à la sélection du Boeny (2-1), la sélection mahoraise (3-1) et l'Eden, club majungais D1 (3-0). «Ce match n'a rien d'un challenge pour les Barea comme pour l'Elgeco Plus. Ce sera juste pour la continuité de la préparation et, surtout, un match d'exhibition en marge de l'inauguration», souligne le directeur technique national, Rado Rasoanaivo.

Chevauchement

«Nous renforçons le système défensif et aussi la contre-attaque en vue de nos prochains matches (...) Les deux équipes évoluent en compétition nationale, mais ce club, classé troisième à son cham-pionnat, vient d'étoffer son équipe», confie le coach d'Elgeco Plus, Raux Auguste. Le souci pour ce club est, pour l'heure, le stade qui accueillera son match retour au pays, programmé le 26 ou le 27 aout, alors que Madagascar sera en pleine compétition des Jeux des Iles.

%

Le club est actuellement en train de négocier pour pouvoir utiliser le stade Barea, le jour où il n'il y aura pas de matches programmés comptant pour les JIOI, ou, peut être aussi, en début de soirée. Concernant ses quatre joueurs appelés en sélection, «ils rejoindront leur club pour les deux matches», affirme Rado Rasoanaivo. Plus tard, ils réintégreront l'équipe nationale pour les Jeux des Iles, puis en vue du match contre l'Angola. Ce match compte pour la sixième et dernière journée des éliminatoires à la Can 2023, programmé le 7 septembre.