Madagascar: Tennis de table - Jeux des îles - Les joueurs, les coaches et l'expert chinois confiants

Il était temps de faire un retour en force. Les pongistes, les entraineurs nationaux et l'expert chinois Wang Haiyang se disent confiants à deux semaines des Jeux des Iles.

Madagascar a excellé en tennis de table, dans cinq éditions sur dix, en se hissant en tête du classement (Maurice 1985, Madagascar 1990, Seychelles 1993, La Réunion 1998, Madagascar 2007) avant de céder, pendant les trois dernières éditions aux Seychelles (2011), à La Réunion (2015) et à Maurice (2019) Huit membres de l'équipe nationale, dont un des cinq expatriés, sont en regroupement depuis plus de deux semaines au complexe sportif de l'assurance Aro à Ankadimbahoaka. «Il y a vraiment un encadrement très conséquent avec l'entraineur chinois et les anciens joueurs de l'équipe nationale.

Ce qui permet aux jeunes joueurs de profiter de l'expérience de chacun pour avancer collectivement», confie Jonathan Nativel, qui en sera à sa troisième participation cette année. Nativel a ravi l'or du simple en 2011. En 2019, il a arraché l'or en double messieurs, l'argent par équipe et le bronze du simple. «Notre ambition est de faire le mieux possible (...) Je suis un peu ancien, mais je suis encore sportivement présent. L'objectif est d'emmener l'équipe au sommet», se lance-t-il comme défi.

Meilleurs résultats

Le groupe s'entraine deux fois par jour avec un volume de cent cinquante minutes par séance. «Nous avons jusqu'ici consolidé la condition physique. Nous constatons l'évolution technique, mais la fatigue pèse de temps en temps, vu l'intensité de l'entrainement (...) Nous consacrerons les deux dernières semaines au travail tactique», précise le coach Tiana Ratsimbazafy, multiple championne nationale et médaillée d'or des Jeux. «Nous visons le maximum de médailles, mais ce ne sera pas facile, car les autres îles se préparent elles aussi de leur côté», confie la technicienne.

«Les joueurs rectifient leur mouvement et ont progressé en deux semaines (...) J'ai visionné des matchs lors des Jeux de 2019, les joueurs ont le niveau et je vais faire de mon mieux pour qu'ils puissent obtenir de meilleurs résultats», souligne l'expert Wang Haiyang. Les quatre autres expatriés devraient débarquer cette semaine, en l'occurrence Fabio Rakotoarimanana, récemment médaillé d'argent des Jeux de la Francophonie, Antoine Razafinarivo, Hanitra Karen Raharimanana et Niantsa Randrianarisoa. Sept médailles d'or sont en jeu en tennis de table, dont deux en simple messieurs et dames, trois en doubles hommes, dames et mixte, ainsi que l'épreuve par équipe.