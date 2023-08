Afrique: Moustapha Gaye, coach de l'équipe de basket du Sénégal - « C'était mon dernier match avec l'équipe féminine... »

Moustapha Gaye ne sera plus le coach de l'équipe nationale féminine du Sénégal. Il l'a fait savoir, samedi dernier, en conférence de presse, juste après la défaite des « Lionnes », devant le Nigeria, en finale de l'Afrobasket féminin « Fiba 2023 ».

Coach, quelles sont vos impressions après cette finale perdue contre le Nigeria ?

« J'ai un sentiment très mitigé. Quand on perd une finale, on est forcément déçu. Tous les gens qui attendaient ce trophée continental sont sûrement déçus. Mais, en tout cas, je vais féliciter toutes mes joueuses qui ont tout donné. Je félicite également l'équipe du Nigeria qui, aujourd'hui, a été la meilleure ».

L'équipe du Sénégal a causé des soucis au Nigeria, surtout lors du troisième quart temps où les « Lionnes » étaient près de l'égalisation. Qu'est-ce qui n'a pas marché par la suite ?

« J'avoue que je ne sais pas trop. Il faudra peut-être revoir le match pour mieux lire les faits dans le jeu. Mais moi, je magnifie la volonté des joueuses, car elles ont tenu tête au Nigeria. Mais, dans ces deux aspects du jeu, ça n'a pas été suffisant. Dans l'ensemble, je pense que je suis très satisfait de la prestation des joueuses. J'ai beaucoup de jeunes joueuses qui viennent de découvrir la coupe d'Afrique. C'est difficile pour elles d'être dans le tempo, on a encore concédé beaucoup de rebonds défensifs. Voilà, c'est l'ensemble de ces choses qui ont fait que le Nigeria a gagné. Mais il ne faut pas baisser la tête, on est fier de notre parcours ».

Est-ce que le fait que le Sénégal a couru derrière le score depuis le début de premier quart temps a beaucoup joué sur ce résultat ?

« C'est vrai qu'à force de courir derrière le score, on n'y laisse des plumes. Pourtant, on s'était bien préparé. On avait vraiment travaillé sur tous les aspects du jeu pour bien entrer dans le match. Mais, on avait des lacunes défensives et raté des tirs à trois points. On a lâché quelques rebonds qui ont fait que le Nigeria était devant ».

Le Sénégal est vice-champion d'Afrique. Maintenant, quel bilan tirez-vous de l'Afrobasket féminin « Fiba 2023 » ?

« Nous sommes vice-champions. C'est vrai, en venant, on voulait être sur le podium. On a réussi à être en finale, alors qu'on voulait la médaille, mais on l'a raté. Le bilan est un peu trop tôt. J'ai juste des impressions générales, notamment le fait d'avoir atteint l'objectif et d'avoir raté le trophée continental. On était là pour le trophée continental, sincèrement. Il y a eu l'équipe du Nigeria, qui nous a causé beaucoup de problèmes. Je disais, hier, que le Nigeria a une population de basketteurs partout dans le monde. Un jour, on les détrônera, mais ça va être très difficile pour les autres pays à savoir le Mali, le Sénégal, l'Ouganda, entre autres. Parce qu'il faudra beaucoup travailler. Ils ont une gamme de basketteurs dans le monde très large. Mais, je pense qu'on avait les moyens de faire mieux que ce que l'on a fait. Toutefois, comme je dis, dans notre équipe, on a des anciennes qui ont de l'expérience et beaucoup de jeunes qui livraient leur premier Afrobasket. C'était difficile sur le plan émotionnel d'avoir la lucidité qu'il fallait pour gagner ».

Vous êtes à la tête de l'équipe nationale féminine depuis quelques années, qu'en est-il de votre avenir avec les « Lionnes » ?

« Pour moi, ça a été décidé avant l'Afrobasket. C'était mon dernier match avec l'équipe nationale féminine. Nous allons évaluer et puis, un autre sélectionneur sera nommé, dans les mois à venir, pour préparer 2025. Je vais me concentrer à mes tâches de Directeur technique national, être dans la formation et les compétitions des jeunes. Il y a plein de choses à faire. Là, je suis très content d'avoir eu l'opportunité de servir mon pays à travers le basket que je connais plus ou moins. Maintenant, comme on dit, une mission s'est terminée aujourd'hui, une autre va continuer avec la direction technique, et je vais souhaiter un bon vent à mon successeur. Je félicite les joueuses avec qui j'ai travaillé depuis toutes ces années. Ça a été un grand plaisir. Je félicite les joueuses dans leur ensemble, surtout les jeunes qui sont venues, qui ont vu et qui ont appris beaucoup de choses. Le futur leur appartient, donc tout ça va leur servir. Pour le futur de la sélection, on pendra d'abord le temps de mettre le premier jalon. C'est d'avoir d'abord le profil du prochain sélectionneur. On va travailler avec la fédération pour trouver ce technicien qui pourra mettre son chantier en place et on l'aidera à travailler. Merci pour le soutien que j'ai eu pendant toutes ces années. Ça n'a jamais été facile, mais ça a été passionnant ».

FINALE AFROBASKET FÉMININ « FIBA 2023 » : NIGERIA-SÉNÉGAL (84-74)

Les D'Tigers sur le toit de l'Afrique

Le Nigeria a battu le Sénégal (84-74), samedi, à la Basket-Ball Kigali Arena, en match comptant pour la finale de l'Afrobasket féminin « Fiba 2023 ». Les D'Tigers remportent leur sixième titre continental et pour la quatrième fois consécutive (2017, 2019, 2021 et 2023).

Invincible depuis 2017 au Mali, 2019 au Sénégal, 2021 au Cameroun et cette fois-ci (2023) au Rwanda, l'équipe du Nigeria a encore montré sa puissance au reste de l'Afrique lors de l'Afrobasket féminin « Fiba 2023 ». Elle a survolé la compétition et remporté le trophée, pour la quatrième fois consécutive (2017, 2019, 2021 et 2023). Les D'Tigers ont, en effet, battu, samedi dernier, les « Lionnes » du Sénégal (84-74) en finale de la Coupe d'Afrique des nations. Elles ont neutralisé la meneuse de jeu Cierra Dillard (19 points) et ont utilisé leur puissance de tirs pour dominer la rencontre. Dès le premier quart temps, le Nigeria a imposé son jeu, enchaînant les paniers devant une équipe sénégalaise impuissante face à cette domination qui va continuer jusqu'à la mi-temps (19-10, 43-31).

De retour des vestiaires, le match change de visage, les « Lionnes » se réveillent et neutralisent l'attaque de l'équipe adverse. Cierra Dillard et ses coéquipières grignotent l'écart et reviennent à - 5 points à la fin du troisième quart temps (62-57). Le dernier round sera très disputé, avec une équipe sénégalaise décidée à faire un hold-up. Les « Lionnes » parviennent d'ailleurs à réduire l'écart de cinq points (69-64) dans le quatrième quart-temps. Mais, les quadruples championnes d'Afrique vont reprendre le contrôle en fin de partie et remporter la finale sur le score de 84-74.

Concernant les performances, Elizabeth Balogun a marqué 15 points, Sarah Ogoke 13 points et Amy Okonkwo 14 points. Ifunaya Okoro a mené le Nigeria au score avec 16 points et Munjanatu Musa a réalisé un double-double avec 10 points et 12 rebonds. Du côté des « Lionnes », Cierra Dillard a marqué 19 points, Oumoul Khairy Sarr (12 points), Yacine Diop (16 points) et Fatou Pouye (11 points) ont suivi.

À noter que les D'Tigers enregistrent également 24 victoires consécutives en Afrique depuis 2015, malgré une nouvelle équipe construite en une semaine, un nouveau coach nommé à deux semaines du tournoi.

Cierra Dillard, dans le Cinq majeur de la Fiba

La meneuse des « Lionnes », Cierra Dillard, est dans la sélection du cinq majeur de la Fiba féminin. Une belle récompense après son parcours XXL et ses énormes statistiques durant le tournoi. Dillard avait claqué 29 points en sortant du banc lors de la victoire des « Lionnes » (80-77) en quarts de finale contre le Cameroun. Et, contre le Mali, en demi-finale, c'était son match à elle, pour avoir mis 33 points, 7 rebonds et 6 passes. La meneuse des « Lionnes » a permis au Sénégal de mettre fin à la série d'invincibilité du Mali en s'imposant 85-75 en demi-finale. À la fin du tournoi, Dillard a terminé avec un total de 124 points en six matches.

Amy Okonkwo du Nigeria, qui a été élue Mvp du tournoi, de même que l'Ougandaise Jannon Jaye Otto, sont aussi dans le All star five. Cette dernière a reçu le trophée de la meilleure marqueuse de l'Afrobasket 2023 avec 128 points en six matches, terminant la compétition avec une moyenne de 21.3 points, 7.5 rebonds et 2.5 passes décisives. Pour Amy Okonkwo, elle roule avec une moyenne de 17,2 points et 8,2 rebonds par match, soit le meilleur score de l'équipe du Nigeria. Sika Koné du Mali, 12,5 points par match, et Tamara Seda du Mozambique, avec une moyenne de 12 points et 11,8 rebonds par match, constituent l'équipe type de la compétition.

RÉCOMPENSES

Meilleure rebondeuse : Tamara Seda : Mozambique

Meilleure tri-pointeuse : Taiwo Olaluwatomi : Nigeria

Meilleure scoreuse : Jannon Otto : Ouganda

Fair-play : Rwanda

CLASSEMENT FINAL

1. Nigeria

2. Sénégal

3. Mali

4. Rwanda

5. Mozambique

6. Cameroun

7. Ouganda

8. Guinée

9. Égypte

10. Angola

11. Côte d'Ivoire

12. RD Congo

Envoyée spéciale à KIGALI