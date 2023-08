Congo-Brazzaville: Musique - Kévin Mbouandé se produira le 1er décembre à Paris

L'annonce a été faite par les organisateurs de ce concert en présence de l'artiste vedette Kévin Mbouandé, au cours d'un déjeuner de presse organisé récemment à Brazzaville.

Le concert que va donner Kevin Mbuandé et son orchestre Patrouille des stars dans la salle Palace de Villiers à Paris (France) est organisé par l'association Mwinda développement (AMD) en partenariat avec Eveil d'Afrique. Si la date phare de ce concert est fixée au 1er décembre, le groupe de Kevin Mbuandé aura d'autres prestations en France, a précisé le secrétaire général de l'AMD, Hermann Ekoualé assisté de Hugues Ndion.

De prime abord le président d'Eveil d'Afrique, Ugain Kaya Mikala, a justifié le choix porté sur l'artiste musicien Kévin Mbouandé pour prester à Paris en ces termes. « Il faut reconnaître de leurs vivants la valeur de nos artistes, leurs talents, leurs génies musical et artistique, leurs prestations . Pour ceux de la génération 70- 80, on peut se dire aujourd'hui que nous avons dansé et continuons à danser et danserons sur le rythme de Kévin Mbouandé Lifouramba. Les critères qui ont fondé le choix de l'artiste relèvent tout simplement de son génie musical, sa compétence et ses prestations. Et la diaspora avec laquelle j'ai échangé a manifesté le désir de voir Kévin Mbouandé se produire à Paris. »

S'agissant du volet sécuritaire, le président d'Eveil d'Afrique a souligné qu'ils ont enclenché déjà des démarches administratives et consulaires pour la bonne tenue de ce concert et les dispositions sérieuses ont été prises. Il a précisé également que le concert du 1er décembre est un concert à caractère social et philanthropique et non politique. C'est pour cette raison, dit-il, qu'il est organisé le 1er décembre, date de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre le VIH/Sida. Les bénéfices récoltés au cours de ce concert appuieront les initiatives caritatives et les initiatives de développement durable.

A propos du développement durable, Ugain Kaya Mikala, en sa qualité d'écologiste, a annoncé à la presse que l'artiste Kévin Mbouandé va composer une chanson pour la préservation des forêts du Bassin du Congo. Il va aussi représenter le Congo au forum de la Commission des forêts d'Afrique centrale qui aura lieu au Cameroun afin de chanter pour la préservation des forêts.

Le soutien de la diaspora vivement sollicité

L'artiste musicien Kévin Mbouandé, le Métatron, a remercié l'AMD pour avoir pensé à son orchestre Patrouille des stars, tout en rassurant qu'à leur niveau le concert va bien se passer. Il a profité de l'occasion pour inviter la diaspora congolaise en particulier et africaine en général à venir nombreux et aussi à les soutenir pour la bonne tenue de ce concert. Kévin Mbouandé a demandé également le soutien moral et financier des autorités nationales, parce qu'en allant jouer à Paris en France Patrouille des stars va représenter le Congo, le drapeau national.

Aux mélomanes de la bonne musique, Kévin Mbouandé a annoncé qu'avant de se rendre en France, l'orchestre Patrouille des stars leur réserve un nouvel opus intitulé « Ligne rouge ». Déjà le 7 août le groupe a débuté l'enregistrement de cet album. Quant à son éventuelle prestation scénique au stade Alphonse Massamba Débat, Kévin Mbouandé dit que le groupe Patrouille des stars est prêt puisqu'il a un répertoire bien fourni. Le seul problème, dit-il, c'est la manifestation d'un producteur, parce que le concert au stade demande beaucoup de moyens surtout logistiques.