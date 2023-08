Afrique Centrale: Coopération - La Russie et la CEEAC renforcent leurs relations

En marge du sommet Russie-Afrique, la Communauté économique des Etats d'Afrique centrale (CEEAC) et la Fédération de Russie ont signé un mémorandum d'entente.

A Saint-Pétersbourg, la délégation de la commission a pris part à plusieurs panels du Forum économique et humanitaire au cours desquels en qualité d'oratrice, le commissaire chargé de l'Aménagement du territoire et des Infrastructures représentant le président de la CEEAC a fait connaître et entendre la voix de la région sur les opportunités d'affaires en zone CEEAC. Par la même occasion, elle a présenté les projets phares de la région en quête de financement.

L'intervention du commissaire chargé de l'Aménagement du territoire et des Infrastructures a eu une audience très favorable auprès des participants qui ont organisé des rencontres bilatérales pour approfondir les perspectives de collaboration avec la CEEAC, notamment avec Gazprombank et le ministère de l'Agriculture de la Fédération de Russie.

La participation de la commission de la CEEAC au deuxième sommet Russie-Afrique et au Forum économique et humanitaire a, en outre, favorisé des perspectives de coopération en termes de partage d'expériences avec l'Union économique eurasiatique (UEEA) et prêté le flanc à divers autres horizons de coopération à explorer entre l'Afrique en général et l'Afrique centrale en particulier, avec des entités étatiques, supranationales et infra-étatiques russes.

De plus, un panel dédié à UEEA-Afrique : horizons de coopération qui a enregistré l'intervention de la commission de la CEEAC. Il a d'ailleurs constitué un temps fort de la mobilisation de la délégation.

Par ailleurs, la commission a publié les messages-clés de promotion et de diversification de ses partenariats, de recherche de financements pour accompagner le développement socio-économique de ses Etats membres à travers la transformation et la diversification économique à partir de certains secteurs pilotes, notamment l'agro-industrie, les infrastructures, l'énergie. La commission de la CEEAC estime qu'une nouvelle étape visant à bâtir et à consolider un partenariat mutuellement bénéfique vient d'être franchie entre la CEEAC et la Russie.