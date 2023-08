Congo-Brazzaville: Publication - Anthony Mouyoungui présente « Rescapé »

En séjour dans la ville océane, l'écrivain congolais Anthony Mouyoungui, résidant en France, a récemment présenté à l'Espace culturel Yaro son premier roman intitulé « Rescapé » qui relate le parcours de deux amis étudiants lors de la guerre de 1998 au Congo.

Journaliste, enseignant, amoureux des livres et de l'écriture, Anthony Mouyoungui a intégré la grande famille des écrivains depuis 2020, année de parution de « Rescapé » aux éditions Maia de France. L'auteur a profité de son séjour dans la capitale économique du pays pour présenter son livre aux Ponténégrins le 31 juillet dernier à l'Espace culturel Yaro, en présence de Pierre Claver Mabiala, directeur dudit espace.

A travers "Rescapé", Anthony Mouyoungui fait replonger le lecteur dans la guerre qui a éclaté en 1998 dans la zone sud de Brazzaville, capitale de la République du Congo, après celles de 1993 et 1997. Il fait découvrir les atrocités qui ont caractérisé ce conflit, des réalités vécues par Franck et son ami Roland. Quand la guerre éclate, les deux amis étudiants fuient pour se réfugier dans le village des parents de Roland, situé dans le Pool, un des départements du pays, dans l'espoir que les choses rentreraient vite dans l'ordre.

Mais ce séjour qui semblait être de courte durée s'est transformé en un périple à pied qui a duré 7 mois. L'aventure de Franck avec Roland et sa famille s'est poursuivie de localité en localité, dont celle de Mbanza Ndounga qui a beaucoup fait parler d'elle pendant le conflit. Sur les 130 pages du livre subdivisé en 16 chapitres, Anthony Mouyoungui relate le parcours de deux amis ayant échappé à cette nouvelle guerre.

Le périple s'avère une aventure semée d'embuches, de péripéties, de rencontres avec divers personnages, d'horreur, de faits et d'histoires tristes au point de faire verser des larmes, avec de petits moments de gaieté, d'inquiétude mais aussi d'espoir pour Franck. Il a pu sortir du labyrinthe pour regagner sa ville Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo, et retrouver sa famille restée sans nouvelles de lui depuis le début de la guerre. Ce parcours du combattant est aussi une véritable ballade à la découverte du département du pool et de sa culture.

Ecrit à la première personne du singulier,« Rescapé » est un témoignage rendu par devoir de mémoire et aussi une thérapie. Il a fallu 20 ans à l'écrivain pour prendre enfin la décision d'extérioriser ce qui était enfui en lui. «Ce livre est une façon de faire à ce que, à travers mon histoire, les gens sachent qu'il y a eu beaucoup de morts. C'est aussi une façon de rendre hommage à ces morts. C'est pour moi un devoir de mémoire d'écrire afin qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé et qu'on fasse de sorte que cela ne se répète pas », a confié Anthony Mouyoungui.

Quant à savoir pourquoi il a intitulé son livre « Rescapé », l'écrivain a expliqué : «Lorsqu'on est rescapé, c'est qu'on a survécu à une situation dangereuse. Comme des milliers de Congolais qui ont survécu aux guerres que le pays a connues, je me considère comme un rescapé parce que j'ai subi les guerres de 1997, 1998 et 1999.

Et si je suis encore là, c'est parce que j'ai pu survivre à cela. Donc, je me considère comme un rescapé. J'ai voulu à travers le titre alerté les lecteurs qu'à l'intérieur il y a du danger, de la survie mais aussi de l'espoir.» Anthony Mouyoungui a souligné que la présentation de «Rescapé» à Pointe-Noire a une double signification.

«Comme je n'ai pas eu l'occasion de le faire ailleurs, pour mon retour au pays et particulièrement à Pointe-Noire, après plusieurs années d'absence, j'ai tenu à présenter ce livre dans ma ville et à l'Espace Yaro, un établissement que je connais pour y avoir travaillé pendant des années », a-t-il dit. Notons que le livre « Rescapé » est disponible sur le site internet de la maison d'édition Maia et à l'Espace culturel Yaro situé au quartier Faubourg, derrière l'hôpital général de Loandjili.