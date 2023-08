Madagascar: Festival - Le public découvre l'oeuf dans tous ses états

Antanetibe Mahazaza s'apprête encore à accueillir la deuxième édition du Festival des oeufs du 18 au 20 août. L'objectif de cet événement sera de mettre en avant la production d'oeufs et les producteurs qui contribuent à l'approvisionnement en oeufs à travers Madagascar.

Des expositions liées à l'élevage et à l'agriculture, ainsi que des présentations des arts culinaires mettant en vedette les oeufs seront au programme. Cette initiative s'attache à dévoiler les diverses facettes de cet ingrédient tout en sensibilisant tout un chacun aux avantages nutritionnels qu'il apporte à la santé. « Ce festival est l'occasion de découvrir les nombreux aspects culinaires des oeufs, au-delà de la simple omelette. Il s'agit également de sensibiliser les gens aux bienfaits d'une alimentation riche en oeufs, particulièrement pour la santé.

La première édition a été une source d'apprentissage en matière d'organisation, et nous travaillons activement pour améliorer cette nouvelle édition », explique Heritiana Firmin Rakotonomenja-nahary, l'organisateur de l'événement. Le festival offre aux visiteurs l'opportunité de s'imprégner de la beauté du paysage d'Antanetibe Mahazaza tout en empruntant la route des oeufs. Chaque activité, même à l'entrée, permettra aux spectateurs de repartir avec des oeufs, symboles de ce rendez-vous gourmand et instructif.

Festivité

Au-delà de la gastronomie, le festival présente un riche programme artistique. Le 19 août, Princio et son équipe promettent une journée mémorable, tandis que le dimanche, Njila, Poopy et Mahery partageront la scène pour des duos et des trios entraînants. « Pour répondre aux attentes de toutes les générations, nous avons sélectionné Princio, Njila, Poopy et Mahery.

Des enfants aux jeunes, en passant par les adultes, chacun y trouvera son plaisir. Vous aurez l'opportunité de participer à chaque activité tout en recevant un oeuf, même lorsque vous assisterez aux spectacles», souligne l'organisateur. La deuxième édition prévue le mois d'août, cette année, diffère de la première qui s'est tenue en octobre.

En optant pour le mois d'août, période de vacances, les organisateurs cherchent à rendre le festival accessible à un public plus large, notamment aux enfants. À noter que d'autres divertissements spécialement dédiés aux enfants seront également au programme. En plus des animations variées pour les plus jeunes, des stands de barbecues, de brochettes et bien d'autres offriront une délicieuse diversité pour tous les participants. L'édition 2023 du Festival des oeufs à Antanetibe Mahazaza promet de conjuguer découvertes culinaires, divertissements pour tous les âges et performances artistiques, dans une ambiance conviviale et festive.