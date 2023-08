Madagascar: Toamasina II - Des bandits volent, tuent et kidnappent

Une commerçante a été tabassée à mort par des bandits surarmés, à Mangabe-Toamasina II. Ils ont abandonné leurs otages sur la route d'Ambatondrazaka.

Une bande de malfaiteurs, composée de vingt hommes et de deux femmes, a commis un crime abominable, dimanche soir, à Mangabe-Toamasina II. Selon divers témoignages recueillis sur place par les gendarmes, les bandits portaient six fusils d'assaut kalachnikov et six autres de chasse. Ils ont dévalisé deux magasins, assassiné la propriétaire de l'un et enlevé six personnes qu'ils ont croisées.

Ils sont arrivés au premier magasin vers 18 heures. Ayant entendu leur accent, leur cible s'est immédiatement rendue compte qu'ils viennent d'Ambatondrazaka. Ils se sont faits remettre le contenu de la caisse, mais le montant exact dérobé reste indéterminé. Ils n'en sont pas restés là. Ils ont roué de coups la commerçante. Son mari était absent au moment des faits.

Il effectuait des achats à Toamasina. Sa femme sérieusement touchée a été conduite à l'hôpital, où elle a rendu son dernier souffle, d'après le rapport de la gendarmerie. Les malfaiteurs se sont déplacés vers la boutique du maire. Ils l'ont saccagée, puis ils sont repartis avec des produits consommables. Ils ont également raflé l'argent. Des traces de sang ont été relevées sur les lieux.

%

Bandits blessés

Les gendarmes n'y ont trouvé plus personne et supposent qu'elles appartiennent à certains des bandits blessés par une vitrine qu'ils ont, eux-mêmes, brisée. Les criminels ont kidnappé ceux qui se trouvaient sur leur passage. Ils ont pris la fuite vers Antanamena. En y arrivant, ils ont tiré trois coups de feu et enlevé un autre individu. Ils ont poursuivi leur route avant de libérer un des otages. Le chanceux a raconté que les ravisseurs n'étaient pas masqués. Il est, lui aussi, convaincu par leur prononciation, qu'ils sont originaires d'Ambatondrazaka.

Jona Roilahy, député du district de Toamasina II, demande une intervention en hélicoptère pour intercepter les meurtriers. Les gendarmes et le fokonolona qui ont pourchassé les scélérats, ont essayé de ne pas se faire semer. Aux dernières nouvelles reçues hier, ils sont entrés dans la préfecture d'Ambatondrazaka. L'étau a commencé à se resserrer autour d'eux. Du coup, ils ont relâché les cinq derniers otages qui sont rentrés sains et saufs. Aucun accrochage n'est signalé.