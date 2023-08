Angola: FGC et BNI signent un accord de partenariat

Luanda — Un accord de coopération pour l'octroi de garanties de crédit aux micro, petites et moyennes entreprises et aux entrepreneurs individuels a été signé lundi à Luanda par le Fonds de Garantie de Crédit (FGC) et le Banque d'Affaires Internationale (BNI, sigle en portugais).

Le partenariat, créé dans le cadre du Projet de Développement de l'Agriculture Commerciale (PDAC), bénéficiera aux coopératives et aux petits agriculteurs dûment certifiés par l'Institut des Petites et Moyennes Entreprises (INAPEM), liés à la production de maïs, haricot, soja, café, œufs et poulet.

S'adressant à la presse, le président du FGC, Luzadio Simba, a expliqué que la fonction de l'institution est de garantir la durabilité des projets qui présentent des garanties réelles insuffisantes.

Il a réitéré que les parties intéressées doivent être exemptes de dettes fiscales et de crédit en souffrance au niveau bancaire et être un producteur de céréales telles que les haricots, le soja et la production d'œufs et de poulets.

À son tour, le président du comité exécutif de la BNI, Mário Moreira Palhares, a expliqué que le montant maximum pour l'octroi de crédit varie de 85 à 125 mille euros.

Selon le responsable, avec cet accord, la banque élargit la chaîne d'agences bancaires qui soutiennent, grâce au financement et à la garantie publique du FGC, le projet de développement de l'agriculture commerciale, conçu par le gouvernement angolais, en partenariat avec le Banque mondiale et l'Agence française de développement.

%

Le projet de développement de l'agriculture commerciale est un programme développé par le gouvernement angolais, par l'intermédiaire du ministère de l'agriculture et des forêts, avec un financement de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement, dans une zone géographiquement sélectionnée dans le but de développer le secteur agricole, de lutter contre pauvreté, autonomiser les jeunes et accroître l'emploi.

Dans le cadre du PDAC, lE FGC a également un partenariat avec les banques BFA, BAI et SOL.

Le mémorandum, qui fait partie du projet de développement de l'agriculture commerciale conçu par le ministère de l'Agriculture et de la Forêt avec le soutien de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement, permettra la croissance de la production céréalière et avicole dans le pays.

Le Fonds de garantie de crédit est une institution financière non bancaire, créée en 2012, par le décret présidentiel 78/12, compte tenu de la nécessité d'une entité qui faciliterait l'accès au crédit pour les entreprises et les entrepreneurs qui ne pourraient pas accéder au système financier en raison du manque de crédit.