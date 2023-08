Angola: Covid-19 - La Ministre de la Santé garantit la poursuite du versement des subventions

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a assuré lundi à Luanda que le paiement des subventions aux professionnels de "première ligne" pendant la pandémie de Covid-19 se poursuivra sous peu.

C'est ce qu'a informé à la presse la gouvernante à l'issue d'une rencontre avec le Syndicat des infirmiers, l'Inspection générale de l'administration de l'État (IGAE) et les ministères des Finances et de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale.

Elle a expliqué que les bénéficiaires des subventions seront les techniciens qui ont travaillé dans les stations de vaccination, les centres de traitement Covid-19 et dans les équipes de réponse rapide.

"Nous tenons à rassurer nos professionnels que la situation va être régularisée", avertissant les professionnels ayant perçu indûment des subventions devront la restituer.

C'est un travail profond et minutieux, a-t-elle dit, car de nombreuses personnes, en plus de celles figurant sur la liste du syndicat, ont été reconnues coupables d'autres irrégularités par l'IGAE et tout le travail doit être fait pour que justice soit rendue.

Au cours de la réunion, outre le versement des subventions Covid-19, d'autres sujets ont également été abordés, notamment l'augmentation du salaire de base des techniciens moyens de la santé, les mises à jour et les promotions.

La ministre a avancé que plusieurs alternatives consensuelles ont été étudiées qui sont en cours d'évaluation dans le contexte socio-économique actuel et qui n'ont probablement pas de soutien dans ce budget général de l'État.

"Le ministère des Finances devait apporter, lors de la prochaine réunion, des propositions concrètes de réglementation pour une analyse conjointe et trouver une solution à ce problème", a souligné Sílvia Lutucuta.