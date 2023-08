Angola: Belas expose ses potentialités à la foire municipale

Luanda — La municipalité de Belas, dans la province de Luanda, exposera, lors de la 4e édition de la Foire des Municipalités et Villes d'Angola (FMCA 2023), qui aura lieu du 10 au 13 de ce mois, à Lubango, province de Huíla, son potentiel dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, du tourisme et de l'auto-construction dirigée.

Lors de l'événement, qui se déroulera sous la devise "La vie se construit dans les municipalités", Belas illustrera, par exemple, en termes de secteur touristique, le centre touristique "Miradouro da Lua" et le Pont de Barra do Cuanza", commune du même nom, situé le long de la route nationale 100 (EN-100), au sud de Luanda.

Quant à l'auto-construction, les projets architecturaux de résidences d'initiative privée seront exposés, dans le quartier urbain de Cabolombo, d'une superficie de 53 kilomètres carrés, mettant en valeur le quartier Zona Verde.

Dans cette composante d'auto-construction dirigée, la municipalité présentera les projets de Vila do Kuduro, également d'initiative privée, dans la phase de construction de résidences d'un seul modèle(plan), avec plus d'un millier de lots de 20X15, en l'arrondissement urbain de Kilamba.

Toujours dans le secteur du logement, les autorités locales montreront la centralité de Kilamba, la première urbanisation en Angola construite par l'État avec 710 bâtiments et d'autres composantes sociales et économiques.

Dans le domaine de l'agriculture, des produits tels que le manioc, le maïs, la pastèque, les haricots, les patates douces, le gombo, l'aubergine, les fruits (mangue, noix de cajou, papaye et banane) et les légumes (poivron et concombre) constituent la gamme des produits agricoles à présentés comme potentiels, ainsi que des variétés de poissons et crustacés pêchés dans la rivière Curinge, fleuve Kwanza et Océan Atlantique.

Ces données ont été fournies ce mardi à l'ANGOP par l'administrateur municipal adjoint pour le secteur technique et les infrastructures, Garibaldino Constantino, qui, à l'époque, avait déclaré que le district avait plusieurs potentialités à exposer à la FMCA 2023.

La municipalité de Belas compte 40 exploitations agricoles, 10 coopératives et au moins trois mille familles qui pratiquent l'agriculture familiale avec le soutien de l'administration communale.

Créé sous la Division politique de Luanda et Bengo par la loi nº 29/11, du 1er septembre, "Belas" a une superficie de 1 077 kilomètres carrés avec six arrondissements urbains et une commune.

Avec au moins 700 000 habitants, Belas est composé des quartiers de Kilamba (siège), Quenguela, Ramiros, Vila Verte, Cabolombo, Morro dos Veados et la commune de Barra do Cuanza.

Sa population est principalement engagée dans des activités commerciales, agricoles, d'élevage et de pêche.