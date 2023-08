Afrique Australe: L'Angola prêt pour le 43e Sommet de la SADC

Luanda — Le porte-parole du 43e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, Jorge Cardoso, a assuré lundi à Luanda, que l'Angola était prêt pour la tenue réussie de l'événement, dont les travaux débutent ce mardi, avec la session du Comité permanent des hauts fonctionnaires de cette organisation régionale.

L'ambassadeur Jorge Cardoso, également directeur du département Afrique, Moyen-Orient et affaires régionales du ministère des Relations Extérieures, s'exprimait lors d'un "briefing" avec la presse, visant à lancer les principales activités prévues pour le Sommet, qui culmine le 17 avec l'élection de l'Angola à la présidence tournante de la SADC pour la période 2023/2024.

Se déroulant sous le slogan « Capital humain et financier : Les principaux facteurs pour l'industrialisation durable de la SADC », la réunion réserve pour les 8 et 9 la préparation de la documentation inhérente aux travaux du Conseil des ministres, qui auront lieu dimanche et Lundi prochains, pour appréciation ultérieure le 17 du mois en cours.

Selon le porte-parole, qui a souligné l'importance du thème de l'événement, pendant la présidence, le pays devrait chercher à renforcer l'intégration régionale de la SADC avec le substrat de l'industrialisation comme "toile de fond", en s'appuyant sur le capital humain, ainsi que sur des sources de financement.

Il a estimé qu'il était essentiel qu'avec des personnes compétentes et qualifiées, il soit possible d'atteindre des niveaux d'industrialisation plus élevés, mais il a dit que cela n'était pas possible sans des sources de financement flexibles et durables.

Quant au défi de l'Angola assumant la présidence à un moment où certains pays de la région sont confrontés à des conflits internes, notamment le Mozambique et la République démocratique du Congo (RDC), l'ambassadeur Jorge Cardoso a garanti que la situation est dûment contrôlée par les structures de la SADC.

Il a mentionné qu'il y a deux ans, une force de la SADC a été déployée dans la région mozambicaine de Cabo Delgado pour y combattre l'insurrection qui y règne, tandis qu'en RDC, les forces d'intervention de la SADC sont intégrées dans la mission de l'ONU et, avec le gouvernement et les forces armées locales, ils cherchent à garantir la sécurité dans ce pays, en particulier dans la région Est.

Le programme du Sommet, dont la plupart des délégations sont déjà dans le pays, prévoit, entre autres activités, des réunions du Comité des finances (10), de la Troïka des organes (15), de la Troïka du Conseil des ministres (16), ainsi que des tenue d'une conférence publique (12), destinée principalement aux jeunes.

Basée à Gaborone (Botswana), l'un des objectifs majeurs de la SADC est de rendre la région industrialisée d'ici 2063, comme indiqué dans la stratégie et la feuille de route de l'organisation, approuvées par les chefs d'État et de gouvernement, en avril 2015, pour la période 2015-2063.