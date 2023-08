Angola: Le Ministère de la Culture compte former un Orchestre National

Luanda — Le ministère de la Culture et du Tourisme travaille pour la formation d'un Orchestre national, qui sert de drapeau culturel dans certains spectacles, a annoncé lundi, à Luanda, le titulaire du portefeuille, Filipe Zau.

Selon le gouvernant, qui parlait à la presse après une rencontre avec quatre étudiants de l'Orchestre symphonique Kaposoka formés en Russie, le pays a besoin d'un Orchestre national qui servira de drapeau culturel pour certains spectacles.

Selon Filipe Zau, aujourd'hui, nous recevons finalement dans le pays des personnes formées pour satisfaire ce souhait.

"Actuellement, pour avoir un orchestre, nous devons avoir des gens qui ont une vraie formation musicale, pas seulement ceux qui jouent à l'oreille, plus ceux qui peuvent lire une partition, l'interpréter et développer leur activité dans divers styles musicaux, certains de caractère universel et d'autres de caractère populaire", a-t-il indiqué.

Pour le ministre, le grand embryon pour la création de l'Orchestre National se trouve dans l'Orchestre Symphonique Kaposoka, qui s'est développé avec un répertoire de caractère universel classique et un autre plus populaire et avec cela on peut avoir une bonne matrice de ce que l'on veut pour l'avenir.

Selon le responsable, les spectacles du futur Orchestre national auront lieu dans les locaux de l'ancienne Assemblée Nationale (qui sera bientôt rouverte).

Pour sa part, le directeur de l'Orchestre symphonique Kaposoka, Pedro Fançony, a déclaré qu'il existait actuellement en Russie 43 étudiants boursiers issus de son groupe.

Pedro Fançony a exprimé un sentiment de gratitude à l'égard du gouvernement angolais qui a toujours soutenu le projet.

Fondé en 2008, l'orchestre symphonique Kaposoka est composé principalement d'enfants, d'adolescents et de jeunes de familles défavorisées.

Le projet, qui compte actuellement au moins 600 étudiants, dispose des écoles à Samba, à Zango III, à Catete (Luanda) et à Sumbe (Cuanza Sul).