Congo-Kinshasa: Plus de 50 journalistes formés sur le cadre légal de la députation nationale et provinciale

Plus de 50 journalistes congolais ont été formés, lundi 7 aout à Kinshasa, sur le cadre légal des législatives nationales et provinciales.

A l'initiative de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), ce forum a planché sur les contentieux des listes des candidatures à la députation nationale et provinciale.

Cette session a également voulu inculquer aux professionnels des médias la matière nécessaire à ce sujet pour qu'ils soient, à leur tour, capables d'informer la population.

Eddy Kisele et Alain Banza, experts de la CENI sur des questions juridiques, ont expliqué certains cas de recevabilité et de non-recevabilité des candidatures et l'exemption de la caution sur l'alignement de 50% des femmes.

Pour sa part, le premier vice-président de la CENI, Bienvenue Ilanga est revenu sur l'importance de cette activité :

« Pour solliciter l'accompagnement des journalistes que vous êtes dans le souci de la CENI de sensibiliser le plus possible, d'informer le plus possible sur le cadre légal en matière des candidature ».

Cette institution d'appui à la démocratie estime que cette collaboration avec les médias lui éviterait des accusations gratuites en matière des contentieux électoraux.