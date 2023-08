Ile Maurice: Camp-Levieux - Vaste campagne médicale pour des habitants

Environ 250 habitants de Plaisance, Trèfles, Camp-Levieux, Rose-Hill et des environs ont bénéficié de prestations médicales gratuites au Municipal Hall de Camp-Levieux le samedi 5 août dernier. Cet événement, organisé conjointement par le ministère de l'Intégration sociale, celui de la Santé, et la National Empowerment Foundation, a été marqué par la présence de la ministre Fazila Jeewa-Daureeawoo et d'autres personnalités.

Les objectifs de cette initiative étaient de fournir des soins de qualité et gratuits aux personnes vulnérables, sensibiliser la communauté aux enjeux de santé et encourager la détection précoce des facteurs de risque en vue d'une intervention préventive. Le public avait droit à des consultations médicales, des tests de glycémie, des évaluations de l'indice de masse corporelle, des consultations dentaires, des dépistages du cancer du sein et du col de l'utérus, des électrocardiogrammes, ainsi que des dons de sang. La démarche était d'autant plus importante pour les individus qui n'auraient pas eu accès à ces soins médicaux autrement.

L'événement s'inscrit dans la vaste campagne de sensibilisation sur l'importance des activités physiques. Depuis 2019, c'est la cinquième série de dépistages gratuits qui est mise en oeuvre dans cette région. Par ailleurs, la Crime Prevention Unit de la police a également mené une campagne de sensibilisation, renforçant ainsi l'impact global de cette journée consacrée à la santé communautaire.