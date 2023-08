Ile Maurice: Accident à Mare-d'Albert - Vandana Luchmee Venethethan fauchée en pleine jeunesse

Elle a été victime d'un grave accident de la route, survenu dans la soirée du 1eᣴ août à Mare-d'Albert. Vandana Luchmee Venethethan, âgée de 24 ans, n'a pas survécu à ses blessures. Elle a poussé son dernier soupir alors qu'elle était admise à l'unité des soins intensifs à l'hôpital Jawaharlal Nehru de Rose-Belle, le 6 août.

L'habitante de Quatre-Bornes se trouvait en compagnie de ses proches et rentrait d'un dîner. Le 4x4, conduit par son cousin, âgé de 21 ans, a fait une sortie de route. Lorsque les policiers de Plaine-Magnien sont arrivés sur les lieux, ils ont constaté que le véhicule s'était renversé hors de la chaussée, près du rond-point de Mare-d'Albert.

Le conducteur et les deux passagères du 4x4, Vandana Luchmee Venethethan et une autre jeune fille de 21 ans, se sont retrouvés piégés dans le caniveau. Les pompiers ont dû intervenir pour les secourir avant qu'ils ne soient conduits à l'hôpital par le SAMU. Le conducteur, résidant à Rose-Hill, et la passagère de 21 ans, habitant Ollier, ont pu regagner leur domicile après avoir reçu des soins, mais l'état de Vandana Luchmee Venethethan suscitait de vives inquiétudes et elle a dû subir deux interventions chirurgicales. C'est dans la soirée de dimanche que ses proches, accablés, ont reçu la terrible nouvelle... Ils espéraient un miracle qui n'a malheureusement pas eu lieu.

Vandana Luchmee Venethethan, secrétaire du Tamil League Youth Club, était la fille de Devarajen, président de la Tamil League. Elle était très active sur le plan social, religieux et culturel. Employée dans une entreprise à Ébène, elle consacrait son temps à enseigner et à promouvoir la culture tamoule. «C'est une grande perte. Elle enseignait aussi le théâtre, la musique et la danse. C'est un grand choc pour la famille et la communauté», se désole son oncle Mardane Venethethan. Il ajoute que Vandana Luchmee Venethethan avait remporté des concours de chant en tamoul.

Le conducteur du véhicule devra donner sa version des faits à la police, ce mardi, en présence de son avocat. L'enquête est menée par la chef inspecteur Nursimulu et la police de Plaine-Magnien.

L'autopsie réalisée par le chef du service médico-légal de la police, le Dr Sudesh Kumar Gungadin, a attribué le décès de Vandana Luchmee Venethethan à une septicémie due à un polytraumatisme. Les funérailles de la jeune femme sont en cours en ce moment.