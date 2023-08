Afrique: 2023 World Triathlon Development Regional Cup - Gérard et Staub ramènent trois médailles du Kenya

Nos représentants Rémy Gérard et Julie Staub ont livré de belles prestations le weekend dernier au Kenya. Lors de leurs courses individuelles, le 5 août, ils ont chacun récolté l'argent. Mais l'union faisant la force, ils se sont octroyé l'or le lendemain, en relai-mixte, à Diani.

Voilà une nouvelle qui fait plaisir à entendre. Tout d'abord, le samedi 5 août, Rémy Gérard et Julie Staub ont chacun obtenu l'argent dans leurs catégories respectives. Et ce, lors d'un triathlon sprint (750 m de natation, 20 km de cyclisme et 5 km de course à pied) à Diani, Kenya. Rémy Gérard a pris la deuxième place de la compétition en terminant l'épreuve dans le temps de 57 minutes et 49 secondes. Le vainqueur de l'épreuve est l'Algérien Oussama Hellal Berrouane. Ce dernier a parcouru la distance dans le temps de 56 minutes et 16 secondes. A noter que onze triathlètes (huit Kenyans, un Algérien, un Zimbabwéen et un Mauricien) ont pris part à cette épreuve.

Chez les filles, Julie Staub a aussi pris la deuxième place le samedi 5 août, sur la même distance. Son temps : 1 heure, 4 minutes et 27 secondes. La Mauricienne a terminé derrière la Zimbabwéenne Andie Kuipers qui, elle, a réalisé un chrono de 1 heure, 2 minutes et 51 secondes. Six triathlètes féminines participaient à cette course dont quatre Kenyanes.

Le dimanche 6 août, le relai-mixte constitué de Rémy Gérard et de Julie Staub a remporté l'épreuve devant une équipe Kényane et une équipe zimbabwéenne. A noter que la distance parcourue pour le relai-mixte était le suivant : 300 m de natation, 5 km de cyclisme et 1,7 km de course à pied. Les Mauriciens ont bouclé la distance en 39 minutes et 1 secondes. Les Kenyans en 42 minutes et 50 secondes et enfin les Zimbabwéens en 43 minutes et 24 secondes.