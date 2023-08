Afrique de l'Ouest: Déplacement de la sous-secrétaire par intérim, Mme Nuland, au Niger

Ce qui suit est attribuable au porte-parole Matthew Miller :

La sous-secrétaire d’État par intérim, Victoria Nuland, s’est rendue à Niamey pour exprimer notre vive inquiétude face à l’évolution de la situation au Niger et notre engagement résolu à soutenir la démocratie ainsi que l’ordre constitutionnel. Les États-Unis continuent de demander la libération immédiate du président Mohamed Bazoum, de sa famille et de toutes les personnes détenues dans le cadre de la tentative extraconstitutionnelle de prise de pouvoir.

La sous-secrétaire par intérim a rencontré la société civile nigérienne et, séparément, des membres du groupe qui revendique le pouvoir au Niger afin d’expliquer ce qui est en jeu si le Niger ne respecte pas son propre ordre constitutionnel. Il s’agit notamment de la perte potentielle de centaines de millions de dollars destinés à soutenir l’économie et la sécurité du peuple nigérien. Compte tenu de leurs inquiétudes quant à l’évolution négative de la situation politique, les États-Unis ont décidé de suspendre leur aide au gouvernement nigérien tant que la situation reste instable.

Au fur et à mesure de l’évolution de la situation, les États-Unis procéderont à une évaluation et mettront à jour leurs orientations en matière d’assistance afin de garantir la cohérence avec l’ensemble des restrictions juridiques et des objectifs politiques des États-Unis applicables. Elle a souligné que les États-Unis resteraient en contact étroit avec leurs alliés et partenaires, notamment la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

La sous-secrétaire par intérim a participé à une réunion publique avec notre ambassade et a remercié le personnel américain et local pour son travail considérable et son dévouement à la promotion de la démocratie et de la stabilité au Sahel, ainsi que pour l’aide qu’il a apportée pour faciliter la visite d’aujourd’hui.