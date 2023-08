Tunisie: Enfin une boutique pour les Cabistes - Le CAB Store voit le jour

On l'attendait il y a un bon moment et, enfin, le voeu des Cabistes a été réalisé.

Une nouvelle date vient désormais enrichir l'histoire du club phare du Nord. En effet, la boutique tant attendue au nom du CAB a ouvert ses portes au public venu en masse découvrir les lieux et se ruer par la même occasion vers les rayons des maillots, casquettes et autres gadgets aux couleurs «jaune et noir». On eut droit à une véritable fête ! Ils sont venus, ils sont tous là! Fans et responsables, côte à côte, unis via une ambiance bon enfant.

On a vu également d'anciens joueurs, lors de cette ouverture, venus se mêler à la foule et se remémorer de nombreux souvenirs gravés à jamais dans leur mémoire. C'est que du côté du Stade Ahmed Bsiri, visible du haut du «CAB Store» (nom de ladite boutique), les sensations empiriques, datant d'avant- même l'indépendance de notre pays, n'ont pas manqué. Espérons que ce magasin et le nouveau siège du Club porteront bonheur au CAB qui mérite beaucoup mieux que ce qu'il a vécu ces dernières années.

Le turn-over se poursuit

Sur le plan sportif, les Cabistes donnent l'impression de faire du surplace. En effet, le staff technique a beau multiplier les matches amicaux, on ne voit pas de progrès évidents! Des nuls à la pelle contre une équipe africaine, face ensuite à Al Hilal du Soudan (deux fois de suite) et une défaite devant l'USTataouine au Stade 15- Octobre. Certes, l'entraîneur est en train de faire tourner l'effectif mais à chaque fois avec des prestations mi-figue mi- raisin en fin de compte. Il est certain que les joueurs possèdent une grande marge de progression, nous en convenons.

Seulement, il est temps de constituer la colonne vertébrale de l'équipe, car le championnat débutera dans moins de deux semaines avec une première rencontre face au CSS à Sfax. L'entraîneur serbe, qui compte donc former son équipe-type d'ici là, a prévu un nouveau match amical contre le CA, demain, histoire de jauger davantage son équipe avant les trois coups de la compétition.