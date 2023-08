Congo-Brazzaville: Formation - Arise basketball academy lance la deuxième phase du camp d'entraînement

La deuxième édition du stage national lancé le 5 août au gymnase du lycée de la révolution par Arise basketball academy, sous la supervision de l'expert de la Fédération internationale de basketball, pour se clôturer 19 août permettra aux apprenants de travailler de façon intensive pour renforcer leurs compétences et faire parler leurs talents.

La première édition, déroulée à la même période, avait rencontré un franc succès. Pour la deuxième édition, les organisateurs ont davantage des conditions pour attirer plus de participants. Il y a une réelle évolution entre le nombre de participants à la première édition et celui de la deuxième supervisée par Blaise Louamba Balekita. Toutes les tranches d'âge sont représentées pour parfaire les stratégies et les techniques de jeu.

« Nous avons organisé ce stage de basketball avec un expert Fiba dans l'objectif d'avoir du temps de travail avec les enfants qui appliquent dans les entraînements les stratégies et techniques de jeu et tous ceux qui entourent le basketball. C'est différent des entraînements habituels parce que lors de ce camp nous faisons travailler les enfants de façon assez intensive pour renforcer leur compétence et détecter les talents cachés », a expliqué Christ Mabiala, le chargé de la communication de l'académie.

L'académie s'engage à multiplier ce genre de camp d'entraînement dans le but de renforcer les compétences des apprenants au travers le basketball en contribuant à leur épanouissement. Un engagement qui épouse la vision d'Arise basketball, un programme de développement de la pratique du basketball en Afrique centrale chez les jeunes âgés de 10 à 18 ans.

L'organisation du camp d'été, de tournois annuels et de journées de détection des talents au Congo et en Afrique centrale puis des sessions de formation des entraîneurs avec l'appui de la fédération et des partenaires internationaux font partie de ses engagements.

Arise Basketball Academy, faut-il le rappeler, vise l'excellence et l'émergence d'une nouvelle génération des leaders. C'est un cadre qui a pour ambition de fixer les repères et d'inspirer la jeunesse en lui proposant un modèle et une vision plus appropriée de la pratique d'une activité sportive.

Son approche innovante propose l'implémentation d'un programme d'entraînement calqué sur les meilleurs modèles africains, européens et américains, la mise en place d'une synergie gagnante (parents, éducateurs et athlètes) et la transmission des valeurs du travail, esprit d'équipe, discipline et succès qui contribuent au développement de tous les participants.