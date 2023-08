Congo-Brazzaville: Droits Humains - Priorité à la jeunesse autochtone

La Journée internationale des peuples autochtones, célébrée chaque 9 août, est commémorée cette année sur le thème « Les jeunes autochtones comme agents de changement pour une libre autodétermination ».

« Le thème retenu cette année nous encourage à créer des conditions pour que les jeunes autochtones aient la capacité d'agir en tant que citoyen en accédant aux services, aux emplois publics, aux institutions et bien d'autres avantages que leur confèrent les textes en vigueur », a indiqué le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid Bininga, dans la déclaration du gouvernent relative à la célébration de la Journée internationale des peuples autochtones.

Des avancées

Par ailleurs, le ministre a rappelé que le Congo a déjà son Plan d'action national d'amélioration de la qualité des populations autochtones couvrant la période 2022-2025. Ainsi, en matière d'éducation, 14750 enfants autochtones dont 7456 filles ont été scolarisés au cours des trois dernières années. De 2019 à 2023, 6916 actes de naissance et plus de 1000 cartes nationales d'identité ont été octroyés.

Pour l'année 2023, treize d'entre eux ont été recrutés à la fonction publique dont deux sages-femmes. Actuellement, environ 400 jeunes autochtones travaillent dans les sociétés d'exploitation forestière dans les départements de la Sangha et de la Likouala. Plusieurs autres sont actuellement en service dans la police et la gendarmerie nationales.

Aussi, une femme autochtone, diplômée de l'Ecole nationale de l'administration et de la magistrature, a été nommée aux fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville. Lors des élections locales des 4 et 10 juillet 2022, les jeunes autochtones ont été nommés parmi les conseillers départementaux de la Sangha et la Likouala.

« Le gouvernement va poursuivre des efforts pour soutenir et accompagner la jeunesse autochtone dans son aspiration au changement », a indiqué le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid Bininga. Il a, en outre, appelé l'ensemble de la population à promouvoir le développement sans exclusive de tous les Congolais bantous et autochtones par l'adoption des attitudes encourageant la cohésion nationale particulièrement en faveur de la jeunesse autochtone.