Algérie: Le président du CNRST évoque avec l'ambassadeur russe la coopération dans la recherche scientifique

ALGER — Le président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies (CNRST), M. Mohamed Tahar Abadlia, a reçu mardi à Alger, l'Ambassadeur de Russie en Algérie, M. Valerian Shuvaev, avec lequel il a passé en revue l'état de la coopération bilatérale dans le domaine de la recherche scientifique.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté des possibilités de développement des échanges et une collaboration soutenue entre le CNRST et les organismes russes ayant des missions similaires notamment l'évaluation des politiques publiques de recherche et la promotion de l'innovation dans le cadre d'un développement durable.

M. Abadlia a saisi cette opportunité pour éclairer l'Ambassadeur sur les missions, les prérogatives et les objectifs à court et moyen termes du CNRST, en vue d'insuffler un changement de paradigme dans la recherche pour une croissance économique soutenue.

De son côté, M. Shuvaev s'est dit disposé à aider pour le rapprochement entre le CNRST et l'organisme russe chargé des mêmes missions.

L'Algérie et la Russie disposent déjà d'un cadre global de coopération, et le souhait de développer une coopération entre le CNRST et les organismes russes investis de missions similaires, s'inscrit dans la dynamique des relations historiques et privilégiées entre les deux pays et peuples.