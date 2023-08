Tunisie: Conférence de presse | Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et artistiques (ENPFMCA) - Festivals et subventions étatiques

«Le ministère de la Culture n'a rien à se reprocher quant à cette déplorable et fâcheuse annulation du Tabarka Jazz Festival»

L'Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (Enpfmca) a tenu, hier lundi 7 août, une conférence de presse à la Cité de la culture pour apporter des précisions et dissiper les malentendus quant aux modes et modalités d'octroi de subventions par l'Etat pour les festivals et autres manifestations culturelles organisés par les associations et en dehors des structures associatives.

«Nous tenons à travers cette rencontre à rectifier certaines informations erronées qui sont en train d'être relayées par certains médias et dans les réseaux sociaux», a précisé, à cette occasion, Hend Mokrani, la directrice de l'Enpfmca.

Un droit de réponse suscité, entre autres, par l'annonce, du comité d'organisation de l'Association du développement culturel de Tabarka (Adct), de l'annulation de la 20e édition célébrant le 50e anniversaire de Tabarka Jazz Festival à cause, disent-ils, du «manque et de l'insuffisance des subventions de la part des ministères du Tourisme et des Affaires culturelles» rendant «l'organisation du festival impossible dans des conditions à la hauteur de sa renommée international».

La directrice de l'Enpfmca a exposé les grandes lignes du mode d'octroi de ces fameuses subventions étatiques précisant que le budget alloué à cet effet a subi une baisse par rapport à l'année dernière. Certains des demandeurs, selon elle, ne fournissent pas de dossiers complets ou éligibles, d'autres commencent à travailler à l'organisation de leur événement avant même l'octroi de la subvention et d'autres encore dépassent le montant alloué et se retrouvent dans un imbroglio financier.

Elle nous apprend que jusqu'à maintenant 113 festivals (dont 41 organisés par des associations, 27 par d'autres structures,) ont été subventionnés depuis le 1er janvier 2023 (jusqu'au 7 août 2023), contre 113 en 2022. Sur les 34 dossiers de demande de subvention pour des festivals internationaux pour cet été, 28 ont été reçus (6 étaient incomplets).

«Nous avons nous-mêmes été surpris par l'annonce de l'annulation de Tabarka Jazz», a affirmé Mokrani, et de préciser qu'alors que les 14 des 15 dossiers traités en même temps que celui de Tabarka avaient reçu et signé l'accord de subvention depuis juillet ainsi que les premières tranches, les organisateurs de ce dernier demeuraient injoignables. Le délégué régional avait même été mobilisé mais personne n'est venu pour signer l'accord, ajoute-t-elle.

La directrice a ajouté que Tabarka Jazz jouit de l'aide financière du ministère du Tourisme, du Conseil régional et de sponsors nationaux et locaux et que «le ministère de la Culture n'a rien à se reprocher quant à cette déplorable et fâcheuse annulation.»