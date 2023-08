Tunisie: JSK - Manger son pain noir !

L'absence d'un commandant est dure pour une équipe qui manque de moyens.

Contrairement aux attentes du public aghlabide, aucun dirigeant ne s'est présenté à la présidence du club. L'AG prévue au cours de cette semaine sera consacrée juste à la présentation des rapports moral et financier du comité provisoire.

Le bilan du comité sortant est loin des attentes des fans aghlabides. Les seniors de la section football n'ont pas réussi la montée en Ligue 1 à cause des mauvais choix administratifs. La section basketball a évité le pire à quelques journées de la fin du championnat grâce à la bonne gestion de l'enfant du club, Marouen Kechrid, qui a pris les commandes de l'équipe en phase de Play-out avec un groupe modeste pour sauver l'équipe de la relégation en D2.

Il est vrai que les dirigeants aghlabides ont eu des difficultés à cause de l'héritage des anciens comités, mais ceci ne doit pas cacher les maladresses administratives qui ont eu des conséquences sur les résultats de l'équipe.

Les jeunes : le doux souci

Chaque saison, la « Chabiba » enfante des talents dans les différentes catégories. La saison écoulée, en football, les poussins aghlabides ont atteint la finale du championnat dans la catégorie des Espoirs et les demi-finales chez les Cadets. Pour leur part, les jeunes de la section basketball ont eu la réussite en remportant le championnat de Tunisie en Minimes et la Coupe de Tunisie dans les catégories des Cadets et des Juniors. Les fans ont applaudi ces exploits, en revanche, ils n'ont pas caché leurs soucis à cause de l'absence de stratégie de travail dans les différentes sections.

Les jeunes brillent, mais ne trouvent pas le soutien matériel nécessaire pour progresser et poursuivre leurs carrières parmi les Seniors. Ce problème dure depuis des saisons et oblige les dirigeants à recruter des joueurs modestes pour répondre aux besoins du club. Certains proches estiment que la présence des intrus ou l'influence des parents ont des conséquences sur les choix des entraîneurs des jeunes. Le public aghlabide espère plus de discipline de la part des dirigeants pour revoir l'émergence d'autres talents comme ce fut le cas des Denden, Saidi, Chermiti, Sallemi, entre autres...

Le staff technique : c'est encore flou !

Les chances de voir le même staff technique à la tête des Aghlabides lors de l'exercice à venir sont douteuses. Mohamed Saïdi a repris avec son équipe en Arabie Saoudite, le coach Houssein Mestiri s'est excusé pour son engagement avec une équipe du Golfe.

Avec les départs de plusieurs joueurs à l'instar de Métiri, Ben Salah, Frioui et Trabelsi, les entraîneurs ne sont pas motivés à diriger une équipe aux moyens modestes, ne pouvant pas répondre aux ambitions des supporters. Le nom du nouveau technicien n'est pas encore connu. Les prochains jours pourront révéler du nouveau, notamment après l'AG ordinaire et le rallongement de la mission du président du comité provisoire, Mourad Belakhal.