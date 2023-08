Gabon: Inauguration de clôtures électriques mobiles en vue d'atténuer le conflit Homme - Eléphant

Libreville le 6 Août 2023 - Le ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan Climat et du plan d'affectation des Terres Prof. Lee White a effectué un déplacement au Parc National de la Lopé dans la province de l'Ogooué Ivindo. En marge de cette visite, il s'est rendu tour à tour dans les villages d'Ayem- Kongomboumba, de Makoghé, de Badondé et de Mikongo afin d'échanger avec les populations locales et procéder à l'inauguration de clôtures électriques mobiles en vue d'atténuer le conflit Homme- éléphant (CHE).

À cet effet, deux (2) clôtures électriques mobiles d'un périmètre respectif de 323 m sur 3 678 m2 et 200 m sur 2000 m2 ont été inaugurées dans les villages d'Ayem Kongomboumba et de Badondé pour assurer le développement économique et social des communautés.

La chef de village de Babondé Mme Albertine Indzando Iloko a déclaré « Mes enfants et moi sommes très content aujourd'hui, nous avons reçu notre clôture électrique. Nous dormirons en joie ce soir. »

En effet, d'après le rapport de déploiement et de performance de clôtures électriques réalisé par l'ONG Space For Giants (partenaire technique du ministère des Eaux et Forêts dans la lutte contre le CHE) une diminution significative d'attaques d'éléphants a été observée autour de la majorité des plantations qui bénéficient d'une clôture électrique. Dans la période de mars 2022 à mai 2023, on estime à 211 le nombre d'éléphants refoulés par les clôtures électriques.

C'était aussi l'occasion pour le ministre de sensibiliser les bénéficiaires sur le rôle participatif qu'ils occupent dans le bon fonctionnement et dans la durée de vie de ce type de dispositif notamment en assurant le contrôle et l'entretien régulier des clôtures électriques (débroussaillage des mauvaises herbes autour des plantations).

Enfin, pour clôturer sa visite dans l'Ogooué Ivindo, le ministre de l'Environnement s'est rendu à Kasamabika pour faire l'état de lieux d'une clôture électrique à haute spécification dite communautaire dédiée à l'agriculture commerciale. Il s'agit d'une clôture électrique de 4 kilomètres sur 58 hectares, c'est la clôture électrique pilote du Gabon. A noter également, que c'est de cette clôture qu'ont été inspirées les clôtures électriques individuelles consacrées à l'agriculture de subsistance.

Selon le chef de village Mme Jacqueline Nyani la clôture électrique de Kasamabika rempli son rôle premier qui est d'éloigner les éléphants des plantations, « C'est la première clôture électrique du Gabon. Avant, on souffrait, on ne mangeait pas depuis que nous avons notre clôture, on mange maintenant tout ce qu'on plante. »

