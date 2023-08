Sénégal: LOUGA - Développement de l'entreprenariat féminin et de l'emploi des jeunes - Le Padef-Ej finance deux infrastructures à hauteur de 168 millions CFA

Le Projet d'appui au développement de l'entreprenariat féminin et de l'emploi des jeunes (Padef-Ej) va mettre à la disposition des femmes de la région de Louga, « d'ici deux mois », un centre commercial agricole et une unité de transformation céréalière estimés à hauteur de 168 millions de francs Cfa.

« Nous venons de visiter deux infrastructures, un centre commercial agricole et une unité de transformation céréalières, réalisées par le PADEF-EJ, qui seront mis à la disposition des femmes de la région de Louga dans les prochains mois », déclaré, lundi, la responsable chaîne de valeur de Padef-Ej, Seynabou Dia.

Elle a confié que « le centre commercial agricole et de l'unité de transformation céréalières sont financés respectivement à 111 millions et 57 millions de francs Cfa.

Mme Dia qui s'exprimant lors d'une visite des deux infrastructures, a souligné que le taux d'exécution des travaux de l'unité de transformation est à 75%, et celui du centre commercial agricole à 78%.

« Ces deux infrastructures, déclaré, seront livrées d'ici deux mois », a-t-elle annoncé dans la foulée.

A l'en croire, ces infrastructures sont réalisées dans le cadre d'un Projet d'appui au développement de l'entreprenariat féminin et de l'emploi des jeunes, un projet sous la tutelle du ministère en charge de la femme et financé par la Banque islamique de développement (Bid) et l'Etat du Sénégal.

Près de 2 milliards Cfa de financements accordés

En mai dernier, le Padef Ej avait remis des financements islamiques d'un montant global de 859 millions 397 francs Cfa à 175 projets de femmes et de groupements féminins au profit, environ, de 10 000 femmes dans 11 régions et 26 départements du pays.

«Cette enveloppe vient s'ajouter aux financements déjà débloqués en 2022 et en 2018 par le biais des partenaires financiers, en l'occurrence l'Alliance de crédit et d'épargne pour la production (Acep), le Crédit mutuel du Sénégal (Cms) et le Crédit solidaire Afrique (Csa), d'une enveloppe globale de 785 millions de francs Cfa », avait indiqué Mouhamed Ndiaye.

Le directeur du Cabinet de la ministre en charge de la femme, de la famille et de la protection des enfants avait souligné ainsi que ce montant portait le financement islamique délivré par le Padef Ej à 1 milliard 644 millions 397 francs Cfa.