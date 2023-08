Congo-Kinshasa: ANR - Ally Yembese félicite et encourage Daniel Lusadisu à passer aux actes !

«Le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé récemment Monsieur Daniel Lusadisu Nkiambi en qualité d'Administrateur général de l'Agence Nationale des Renseignements»

La dernière nomination par Ordonnance présidentielle de l'Administrateur général de l'Agence Nationale des Renseignements, ANR en sigle, intervenue le 31 juillet 2023 n'a pas surpris les congolais, spécialement les agents des Renseignements qui s'attendaient, certes, à voir le Président de la République se choisir un autre collaborateur de confiance capable non seulement de l'aider à relever le défi électoral en 2023 et mettre fin à l'insécurité à l'Est du pays mais surtout à mettre de l'ordre dans le service qui a connu un désarroi indescriptible plusieurs années durant.

En effet, pour s'acquitter de sa lourde mission, celle de conduire la RDC vers l'émergence à l'horizon 2030, le président ne devrait pas continuer à s'entourer de collaborateurs n'ayant pas la même vision que lui concernant le développement du pays.

C'est dans ce cadre qu'un changement au niveau du service des renseignements s'imposait afin que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo puisse se choisir un nouveau collaborateur de confiance, capable de l'aider à surmonter le défi électoral, de développement économique, social et politique auquel est confrontée actuellement la RDC, notamment la sécurisation des institutions politiques, des infrastructures routières, économiques ainsi que celle ayant un impact considérable sur le développement du pays surtout que la RDC a été pendant longtemps victime des atrocités des rebelles et un champ de prédilection des bandes armées extérieures dans sa partie orientale.

%

C'est dans ce cadre que Monsieur Daniel Lusadisu Nkiambi a été nommé l'Administrateur général de l'Agence Nationale des Renseignements, ANR en sigle, suite aux nombreuses performances sécuritaires réalisées par ce dernier en sa qualité d'ancien officier militaire au sein de la division présidentielle à l'époque de feu Marechal Mobutu.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est dommage que nous ne puissions revenir avec forces détails sur le parcours élogieux de ce haut cadre, chef de renseignements de la RDC.

En effet, il y a lieu de retenir que Monsieur Daniel Lusadisu Nkiambi a été formé à l'Ecole Militaire Royale (ERM) en Belgique et a connu une brillante carrière militaire au sein des forces armées Zaïroises jusqu'à obtenir le grade de colonel au sein de la division spéciale présidentielle à l'époque du Marechal Mobutu. Il y a lieu de retenir, par ailleurs, que le nouvel administrateur général des renseignements est médecin de formation, qui a longtemps travaillé en Belgique où il a fait de nombreuses performances.

Son savoir-faire, son ardeur et sa conscience pour le travail bienfait avait retenu l'attention du président de la République qui n'a pas hésité à l'approcher. Ceux qui ont oeuvré à ses cotés le connaissent comme un fonctionnaire très assidu, intègre, discret, compétent et capable de préserver sa personnalité face aux tentatives de la corruption... Pour ces raisons précitées, beaucoup de ses amis estiment que le choix porté sur lui par le président de la République n'est pas un fait du hasard, car il vient plutôt couronner une expertise cumulée pendant des années par ce haut cadre dont la carrière au sein de la division présidentielle s'est caractérisée par de brillants résultats obtenus dans les traitements de dossiers au sein de la division présidentielle d'une part et d'autre part dans le traitement des soins appropriés des malades et patients dans le domaine de la santé.

Compte tenu de son expérience dans le domaine de l'administration et ses performances en matières sécuritaires, le personnel de l'ANR estiment que leur nouveau chef pourra facilement faire face aux nombreux défis et problèmes que son prédécesseur n'a pas pu résoudre notamment le non avancement en grade de certains cadres, le non amélioration de conditions de travail par une rémunération motivante, le non régularité des engagements de nouvelles unités au sein du corps médical pendant plus de cinq ans. C'est dans ce cadre que le personnel de sécurité espère obtenir un souffle nouveau de la part de leur nouveau chef et attend une amélioration de leurs conditions de travail et un encadrement digne de leur autorité de tutelle, le DR Daniel Lusadivi Nkiambi qui certes ne ménagera aucun effort pour leur bien-être.

Avec l'avènement de Monsieur Daniel Lusadisu Nkiambi à la tête du service de renseignements congolais, les cadres et agents de ce service doivent savoir que l'espoir est permis et qu'un souffle nouveau y souffle grâce au dynamisme, à l'efficacité et à la transparence dans la gestion qui ont toujours caractérisé le nouvel Administrateur général, Monsieur Daniel Lusadisu Nkiambi.

Homme intègre et doué de bonnes qualités morales et intellectuelles, ceux qui ont eu à le fréquenter n'hésitent pas à remercier le Président de la République pour ce geste louable qu'il vient de poser en faveur des cadres et agents de service de renseignements congolais lesquels ne tarderont certes pas à découvrir les qualités managériales et exceptionnelles de leur nouveau chef, l'administrateur général Daniel Lusadisu Nkiambi.