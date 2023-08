Afrique: «Casting» de Samer Mohamed Ismail au Festival International de Hammamet - Rêves et délires d'un univers fantasmé

Du théâtre dans le théâtre. La troupe syrienne de théâtre nous a proposé ce huis clos, où les virevoltes de deux personnages protagonistes font que rêve et réalité entrent en dialogue.

Le Festival international de Hammamet résiste à programmer du théâtre sur sa scène, un choix pas du tout évident, mais qui attire un public ciblé. Samedi 5 août, le rendez-vous était avec «Casting», une pièce de théâtre syrienne signée par le metteur en scène Samer Mohamed Ismail. Trois acteurs Ameur Ali, Majd Naim et Dalâa Nader se partagent la scène pour une expérience théâtrale originale et une approche scénique recherchée.

Sur grand écran de fortune comme nos mémoires effilochées, se projettent des extraits de films, tel un miroir réflecteur, ces images défilent tel des élucubrations de l'esprit de Jo, metteur en scène à la recherche de sa protagoniste.

La sonnerie de téléphone vient interrompre le fil de ses idées... il annonce à son interlocuteur la fin du casting. Mais cette même annonce de fin détermine à l'instant même le début des événements. L'apparition de la jeune actrice, à la recherche de reconnaissance et de gloire, nous entraîne dans un dialogue qui se construit par bribes. Elle voudrait une dernière chance, lui cherche en elle une muse ou le personnage désiré. Il suggère des situations, il insuffle des scènes, la pousse dans l'incarnation de personnages divers... dans ce jeu, qui tire les ficelles ? A quand cette composition qui en est le déterminant de la trajectoire des événements ?

Du théâtre dans le théâtre. La troupe syrienne du théâtre nous a proposé ce huis clos, où les virevoltes de deux personnages-protagonistes font que rêve et réalité entrent en dialogue. Sur scène, réalisateur et jeune actrice s'activent pour réaliser, chacun de son côté, son rêve... Le but étant de fignoler un film, ou encore de porter sur le grand écran le rêve de voir ce travail aboutir.

Le passage entre rêve et réalité n'est séparé que d'un fil infime qui risque à tout moment de se détacher pour qu'on se retrouve face à des désillusions... Toute la fragilité humaine est là, bouleversante, infiniment riche aussi... Notamment quand les artistes retrouvent leurs mots perdus enfouis au fin fond de leur mémoire et que la parole fuse.... Les bribes de mots d'Oscar Wilde retrouveront ici tout leur sens et pour le paraphraser on dira que notre réalité n'est en fait qu'un théâtre « sauf que la pièce est mal distribuée».

La sensibilité inouïe de l'actrice Julia, l'instabilité du réalisateur Jihed /Jo et l'essoufflement de son épouse sont une mise en abime de l'univers du cinéma et traitent le dérèglement psychologique et son infime fragilité en termes d'illusions et d'imaginaire destructif.

«Casting» ou l'art de faire du théâtre dans le théâtre a réussi à retenir l'attention du public du FIH de par la mise en avant de l'humain dans l'univers artistique.