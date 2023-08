Tunisie: L'Etoile ne lâche pas Oussema Abid !

Abid, champion de Tunisie avec le club phare du Sahel, n'est donc pas intransférable, mais il ne se sera sûrement pas bradé.

Un club belge, dont le nom n'a pas encore été révélé, a formulé une offre pour s'attacher les services du milieu étoilé Oussama Abid. Sous le feu des projecteurs après une saison aboutie, Abid, 20 ans, ne serait cependant pas libéré par l'ESS, à moins que la proposition soit à la hauteur du potentiel d'un joueur qui a marqué dix buts la saison passée et délivré cinq assists.

Abid, champion de Tunisie avec le club phare du Sahel, n'est donc pas intransférable, mais il ne se sera sûrement pas bradé. Valorisé à hauteur de 850.000 euros sur Transfermarkt, le buteur étoilé pourrait voir sa cote grimper s'il continue sur sa lancée. Là, à termes, son club employeur se penchera sur les offres et étudiera toutes les options. Toujours volet pépites dans le viseur des clubs européens et belges en particulier, l'attaquant Youssef Abdelli est lui aussi dans les petits papiers de certaines écuries dont le KV Courtrai qui s'est officiellement positionné.

Aux dernières nouvelles, après avoir décliné une première offre de 300.000 euros, l'Etoile s'est vu transmettre une seconde proposition de l'ordre de 600.000 euros, soit le double de l'offre initiale en plus de 20% à la revente. Et selon certaines rumeurs, l'Etoile pourrait accepter alors que d'autres sources annoncent le deal déjà entériné.

Aussi, un 3e son de cloche annonce un accord autour de 750.000 euros en plus de 20% à la revente (somme qui tomberait dans les caisses de l'ESS). Attendons voir. Enfin, volet flux sortants, le milieu Mohamed Khalil Zid a été cédé à l'USBG à titre de prêt pour une saison. Il rejoindra sa nouvelle équipe en stage à Djerba jusqu'au 10 août. Enfin, le CDF de l'Etoile a été renforcé par le retour de l'ancien entraîneur des gardiens de l'équipe nationale, l'Egyptien Tarek Abdelâalim, intronisé directeur des entraîneurs des gardiens. Le staff global est composé de Slim Bezza (directeur technique), Wael Belaïd (adjoint) et Ahmed Bribri (préparateur physique).

L'USM engage Jouini

L'Union sportive monastirienne a annoncé, hier, le recrutement pour une période de 2 ans du défenseur central Diaeddine Jouini.

L'OB prend trois joueurs

L'Olympique de Béja poursuit ses emplettes et se renforce dans l'optique de la C3 et du début du championnat. Ainsi, le milieu Mohamed Ali Ragoubi, le gardien Abdessalem Hlaoui et le défenseur Skander Sghaier ont rejoint le lieu de retraite des Cigognes.

Youcef Fellahi signe au CAB

Le CAB a recruté le milieu de l'Entente Sportive Sétifienne Youcef Fellahi.

Le néo-Cabiste a paraphé un engagement de quatre ans. Aussi, l'arrière camerounais Tchamba Boris est actuellement soumis au jugement du coach Ratko Dostanic, même s'il a livré une prestation honorable face au CA en amical.