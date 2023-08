Tunisie: Festival international de Testour - Belle performance et une reconnaissance bien méritée

Le Club culturel de La Marsa rafle le 2e prix lors des compétitions de chant au Festival international de Testour.

Le Club culturel de La Marsa, sous la direction du maestro Nizar Abdelkefi, a brillé par ses chanteurs amateurs et sa chorale qui se sont produits devant un jury et un public dans le but de démontrer leurs talents vocaux et promouvoir la musique traditionnelle.

Les spectateurs ont été émerveillés par la prestation exceptionnelle du talentueux maestro Nizar Abdelkefi, dont la performance éblouissante a captivé le public et a été saluée par le jury, qui a, unanimement reconnu son talent exceptionnel. Dès son entrée sur scène, le Club culturel de La Marsa a immédiatement conquis l'attention du public par sa présence et sa bonne énergie. L'atmosphère s'est emplie d'enthousiasme alors que le maestro se préparait à diriger la chorale qui était, elle aussi, bien présente et qui suivait les mouvements de sa baguette magique.

Le programme était varié et comportait les thèmes suivants : la nouba sikka présentée par la chorale, une chanson du patrimoine «Idha habouk irteh», présentée par Meriem Nasr, deux chansons produites par le Club culturel de La Marsa présentées par Salma Souli et Mourad Khairi et un thème intitulé foundou où la chorale a chanté «Chouchana», démontrant ainsi sa polyvalence et sa capacité puissante et émouvante qui ont suscité un tonnerre d'applaudissements de la part du public.

Cette performance, sous la direction du maestro Nizar Abdelkefi, a permis au Club culturel de La Marsa de gravir les échelons de la compétition musicale traditionnelle pour atteindre une remarquable deuxième place. Avec détermination et passion, il a su captiver le public, faisant de chaque note une histoire enchanteresse. Les efforts acharnés de chaque membre du club de chant ont été récompensés par ce prix, soulignant leur talent et leur dévouement à l'art de la musique. Cet événement restera à jamais gravé dans la mémoire de chaque participant, témoignant du succès remarquable de ce club culturel et de la magie qu'il a su créer sur scène.

Bravo pour cette performance exceptionnelle et pour avoir apporté tant de bonheur et d'émotions à leur public.