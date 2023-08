Congo-Kinshasa: Kalemie dans l'effervescence de l'accueil de la 10ème conférence des Gouverneurs des Provinces

*Une mission constituée des personnalités, membres du cabinet du Président de la République Démocratique du Congo, a séjourné du 13 au 20 Juillet 2023 dans la Ville côtière de Kalemie, Chef-lieu de la Province du Tanganyika en prélude de la tenue de la 10ème Conférence des Gouverneurs des Provinces qui se tiendra dans les prochains jours.

L'objectif poursuivi était d'évaluer les infrastructures d'accueil des membres qui prendront part à cette Conférence, à savoir le Chef de l'Etat, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les membres du Gouvernement Central, les Gouverneurs de 25 provinces et leurs suites.

Cette mission était composée de cinq haut cadres suivants : M. Gérard Ntumba Kaniki, Conseiller au Conseil Présidentiel de la Veille Stratégique ; M. Kayamba Tshitshi Ndouba, Conseiller au Conseil Présidentiel de la Veille Stratégique ; M. Jean Rigobert Tshimanga Musungayi, Secrétaire Général à l'Intérieur (Ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières) et Secrétaire Permanent de la Conférence des Gouverneurs de Province ; M. Clément Butundika Katembo, Secrétaire Général ai à la Décentralisation (Ministère de l'Intérieur Sécurité et Affaires Coutumières) et de M. Blanchard Sutila Malundama, Expert DEP au Ministère de l'Intérieur et Sécurité.

Après des multiples visites effectuées dans la ville, la veille de leur retour à Kinshasa, le Secrétaire Général à l'Intérieur et Sécurité et Secrétaire Permanent de la Conférence des Gouverneurs de Province, M. Jean Rigobert Tshimanga Musungayi accompagné de son collègue en charge de la Décentralisation au Ministère de l'intérieur Sécurité et Affaires Coutumières, M. Clément Batundika Katembo et de M. Sutika Malundama, Expert DEP au même Ministère, a dû visiter les agents de la Division Provinciale de l'Intérieur et Sécurité du Tanganyika (DIVINTER Tanganyika).

Accueilli par des chansons et admis au Bureau du Chef de Division, M. Jean-Marc Katongola Ngungwa Kihuna, lui a présenté l'état de lieu de son administration qui laisse-à-désirer depuis l'érection du Tanganyika en Province. Dans cet état de lieu, Jean-Marc Katongola a, également, parlé des difficultés que traverse la Division.

Répondant à la préoccupation du Chef de la Division, le Secrétaire Général a failli verser des pleurs, surtout à la suite de la disparition des certains agents avec qui il avait travaillé lorsqu'il fût le tout premier Commissaire du District du Tanganyika lors de la réunification du Pays, à tel point qu'une minute de silence a été observée à leur mémoire.

Ensuite, il a exprimé ses reconnaissances dans le livre d'or de la Division, lui présenté par M. Jean-Marc Katongola, l'actuel Chef de Division alors un de ses anciens collaborateurs : « je suis très content de l'accueil chaleureux me réservé à mon arrivée au Bureau de la Division Provinciale de l'Intérieur et Sécurité dans la Province du Tanganyika.

Tous les problèmes posés trouveront des solutions au fur et à mesure selon leur importance et leur urgence. Je me préoccupe premièrement de combler les vides par la mise en retraite de certains cadres et nous finirons par la mécanisation et l'amélioration des conditions salariales de tous les agents selon le programme fixé par le VPM de la Fonction Publique.

En attendant la révision de cadre organique, je permets au Chef de Division Provinciale de l'Intérieur du Tanganyika de compléter les bureaux vacants afin d'avoir 7 bureaux au sein de la Division.

Mon souhait le plus ardent est que chacun s'investisse dans l'amélioration de la qualité du travail pour l'intérêt de tous.

Merci beaucoup »

Après cette visite, le Secrétaire Général à l'Intérieur devait rencontrer le Ministre Provincial de l'Intérieur et Sécurité, SEM. Dieudonné Mulonda Kasaka avec qui il avait eu des entretiens dans son cabinet de travail.

Pour rappel, Jean Rigobert Tshimanga Musungayi et le premier Commissaire de District du Tanganyika après la guerre d'agression et a dirigé cette entité de 2005 à 2008.