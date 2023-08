Congo-Kinshasa: Tshikapa - Esther Biadibiabia s'affirme dans la droite ligne de la vision de Félix Tshisekedi

Depuis sa nomination par le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en qualité de Bourgmestre de Kanzala, commune miroir de la ville de Tshikapa, dans le Kasaï Central, Esther Biadibiabia, pour ne pas la citer, mesure mieux l'immensité de ses responsabilités et le poids des maux auxquels elle est tenue d'apporter, le plus rapidement possible, de grands remèdes pour le bonheur, convient-il de le souligner, de ses administrés. Voici qu'après avoir été, en chair et en os, à la manoeuvre d'une vaste opération d'assainissement de sa municipalité, elle vient de fournir, pas plus tard que la semaine dernière, des outils stratégiques aux chefs des quartiers et localités pour une meilleure gestion des entités et la mobilisation accrue des recettes.

C'était dans le cadre d'un atelier de renforcement des capacités tenu, durant deux jours, dans les installations de la maison communale de Kanzala. Une première dans l'histoire de cette municipalité qui regorge d'énormes potentialités à même de booster le décollage de la ville de Tshikapa.

«Je vous souhaite premièrement la bienvenue dans cet atelier de renforcement des capacités des Chefs de quartier et de localité. Nous sommes sans ignorer que c'est pour la toute première fois que la commune de Kanzala organise un atelier de renforcement des capacités des Chefs de quartier et des Chefs de localité. Je vous dis premièrement merci d'avoir rehaussé de votre présence cet atelier de deux jours qui vous sera très bénéfique surtout en ce qui concerne la gestion de nos différentes entités, sur le plan administratif et pour ce qui concerne la mobilisation des recettes dans notre commune pour le développement de notre pays, selon la vision du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo», avait-elle indiqué, dans son mot, lors du lancement des travaux dudit atelier.

Notez que Kanzala est une grande commune située dans la ville de Tshikapa. Elle compte, au total, 16 quartiers et deux villages incorporés. Elle est limitée au Nord par le confluent des rivières Kasaï et Tshikapa, au Sud par la bifurcation située dans le regroupement de Muata Kandala Sha Musanda, à l'Est par la rivière Kasaï et à l'Ouest par la rivière Tshikapa. Son relief est essentiellement constitué des plateaux. Son sol est argilo-sablonneux. C'est dire qu'il s'agit d'une entité importante qui offre des meilleures opportunités d'investissements, notamment dans le secteur agricole.