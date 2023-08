Ile Maurice: Travaux de réhabilitation - EAP Environment and Project Ltd perd contre la NDU

«The bids were evaluated in all fairness. (...) The application is set aside.» Le verdict est celui du vice-président de l'Independent Review Panel (IRP), Hunchun Gunesh, et de ses assesseurs R. Mungra et S. Ragoobar qui devaient trancher sur une contestation déposée par EAP Environment and Project Ltd contre la National Development Unit (NDU), qui tombe sous l'égide du ministère des Infrastructures nationales.

Le soumissionnaire lésé avait répondu à un appel d'offres pour la réhabilitation du pont sur Mme Lolo Road, à Rose-Belle, pour un montant de Rs 79 722 811,60. Les deux autres soumissionnaires étaient Arwan Enterprises Ltd et Safety Construction Co. Ltd pour la somme de R s 39 759 182,00 e t Rs 62 106 576,44, respectivement.

Une fois l'appel d'offres terminé, un Bid Evaluation Committee (BEC) a été mis en place pour évaluer les offres reçues et pour identifier le «lowest evaluated substantially responsive bid». Le 1er juin, la NDU a informé les soumissionnaires que l'offre retenu est celui de Safety Construction Co Ltd pour la somme de Rs 71 422 562,91. Cependant, le 5 juin, EAP Environment and Project Ltd a constesté cette décision en avançant plusieurs raisons, notamment qu'au moment de l'ouverture des offres le 11 juin, le prix de base de l'offre du soumissionnaire retenu était de Rs 62 106 576,44 excluant la taxe et que cette somme devrait inclure les 15 % d'imprévus.

En réponse à cette contestation, la NDU a expliqué que dans cette somme indiquée par Safety Construction Co Ltd, il n'y avait pas d'imprévus ni de taxe alors que le montant de Rs 71 423 562 91 inclut les imprévus, mais exclut la taxe. Non satisfait des explications de la NDU, EAP Environment and Project Ltd a saisi l'IRP, le 12 juin, pour une révision.

Dans son jugement, l'IRP fait ressortir que la NDU affirme que Safety Construction Co Ltd a bel et bien indiqué la somme Rs 62 106 576,44 comme prix de base dans le formulaire de soumission d'offres. Cependant, même s'il a indiqué un montant de Rs 9 315 986,47 pour les imprévus, le constructeur ne l'a pas ajouté au prix de base. Après avoir écouté les deux parties, le panel a conclu que Safety Construction Co Ltd est bien le soumissionnaire dont l'offre est la plus basse.