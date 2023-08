Ile Maurice: Ambiance au Suffren & Marina Hotel - L'Arsenal Fans Club of Mauritius aime ses Gunners à la folie !

«Certains pensaient que le match de Community Shield était un match sans intérêt et que Manchester City et Arsenal ne prendrait pas ce match au sérieux... mais on a vu tout le contraire avec deux équipes vraiment venues pour gagner !», analyse Fawaaz Muhammad Bungshy, secrétaire de l'Arsenal Fans Club of Mauritius.

Il est vrai que les deux équipes qui ont animé la Premier League de main de maître la saison dernière, avec un duel pour le titre époustouflant et un dénouement malheureux pour les Gunners, en voulaient dimanche à Wembley et étaient déterminées à chercher ce premier titre de la saison. Comme Pep Guardiola qui a célébré avec effusion l'ouverture du score du jeune prodige Cole Palmer. Mais c'était sans compter sur la force de caractère des Gunners, qui ont su puiser dans leurs forces pour changer le cours de l'histoire et surprendre la plupart des pronostiqueurs.

«Pendant ce match, j'ai vraiment compris à quel point les fans d'Arsenal aiment leur équipe, ce qu'elle représente vraiment à leurs yeux, surtout au moment de l'égalisation», racontait hier Fawaaz Bungshy, la voix encore nouée d'émotion, 24h après l'exploit de son équipe. «Franchement, il n'y a pas de mots pour décrire ce qui s'est passé, on a vraiment mis le feu au Suffren & Marina Hotel ! On dit toujours que nous les Gunners nous sommes une famille, et bien dimanche soir ce terme a pris tout son sens. Il n'y avait ni couleur, ni race, ni religion, notre seule chose en commun c'était : A-R-S-E-N-A-L et on parlait tous le language 'Arsenal'. Tout le monde a montré le véritable amour qu'il a pour cette équipe.»

%

Cet habitant de Roches Brunes nous avoue que la foule d'une centaine de supporters londoniens qui s'étaient massée au Suffren était down après le but de City et après la blessure de Partey à la 93e minute, ce qui a repoussé les arrêts de jeu jusqu'à la 102e minute. «Les supporters étaient tellement dans le match qu'ils parlaient carrément aux joueurs apparaissant à l'écran, on se croyait réellement au stade, c'était complètement fou ! À un moment, j'ai même dit à un gars: 'mais li pas tende ou !'» (rires)

«Sur la dernière action d'Arsenal, amenant l'égalisation de Trossard, même le commentateur disait que c'était la dernière chance. Et là, le but arrive... Franchement, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. On a tous explosé de joie! Il a fallu que je vois le 'replay' pour comprendre que le tir avait été dévié», avoue le secrétaire du fan club officiel d'Arsenal.

Mais ce but a donné des ailes aux supporters rouge et blanc qui, à cet instant là, étaient persuadés que la coupe ne pouvait plus leur échapper. Effectivement, Odegaard et ses amis allait survoler ces tirs au but avec un Ramsdale en forme, comme quelques jours plus tôt lors de la séance de tirs au but gagnante face à Monaco, alors que normalement ce n'est pas son fort d'arrêter des penaltys...

«Je tiens à remercier le Suffren & Marina Hotel car à chaque fois qu'on a organisé des live screenings ici avec nos amis du fan club, Arsenal a toujours gagné. Que ce soit la finale de la FA Cup 2020 contre Chelsea, le Community Shield contre Liverpool l'an dernier ou le dernier match de la saison dernière contre Wolves, un joli 3-0. Les fans m'ont tous demandé que désormais toutes les finales d'Arsenal se fassent là-bas.»

Parmi les fans présents, un en particulier a retenu l'attention. Il s'agit de Nabil Khan, qui vit en Norvège et qui est de retour à Maurice, en vacances, après 5 ans. Die hard absolu des Gunners et très actif sur les réseaux sociaux, il a été accueilli comme une célébrité par les Gooners sur place, qui sont venus massivement le saluer et faire un selfie avec lui.

Battre le champion d'Europe en titre n'est pas chose aisée, tout comme bloquer Erling Haaland comme l'a fait Saliba (absent lors des deux défaites en championnat d'Arsenal face à City la saison passée). Sans oublier la performance étourdissante de Justin Timber et la présence solide de Declan Rice qui font chaud au coeur des Gunners. Arsenal a su garder son équipe et même la renforcer, ce qui est de bon augure pour la nouvelle saison de Premier League qui débute dans quelques jours.