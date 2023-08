Sénégal: Diourbel/renouvellement de l'union régionale de la Cnts - Mody Guiro s'engage auprès du nouveau bureau

L'Union régionale de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) de Diourbel a renouvelé ses instances en présence de Mody Guiro, son secrétaire général national. Celui-ci s'engage à accompagner le nouveau bureau dans l'équipement de leur bureau de la bourse du travail et en logistique.

C'est Mamadou Ndiaye du Sels qui a été porté à la tête de l'Union régionale de la Cnts. «C'est un sentiment de satisfaction et de contentement qui m'habite. Je remercie les syndicats de base qui m'ont porté a la tête de l'Union régionale de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. C'est une lourde tâche d'être le secrétaire général de l'Union régionale de la CNTS », a lancé Mamadou Ndiaye.

Et il poursuit : « une mission très difficile vu la précarité de l'emploi, vu les droits des travailleurs qui sont bafoués. Nous pensons que notre centrale syndicale a une lourde tâche. Il s'agit d'essayer de représenter la classe ouvrière qui est fatiguée et qui est exploitée. Nous allons faire de telle sorte que les droits des travailleurs soient respectés ». Le secrétaire général national de la Cnts Mody Guiro accompagné de Ndiouga Wade, le secrétaire général adjoint de la Cnts, de Souleymane Diallo et de Mme Sow Aissatou Touré a rappelé que leur centrale est une organisation syndicale démocratique. « A l'approche de notre congrès prévu au mois de novembre, nous procédons au renouvellement de toutes les instances de la confédération.

C'est la raison pour laquelle nous sillonnons le pays pour faire toutes les régions. Le changement est intervenu dans un contexte extrêmement difficile : un environnement économique particulier où les travailleurs du monde et particulièrement ceux du pays traversent une situation difficile du fait de la cherté de la vie, de l'agression du pouvoir d'achat mais aussi d'un environnement très compliqué. C'est dire que l'équipe qui vient d'être élue n'aura pas la tâche facile mais pourra se fonder sur son unité et sa solidarité et sur l'accompagnement du bureau fédéral.

Nous sommes sûrs qu'ils sont suffisamment aguerris et expérimentés pour prendre en charge ces préoccupations ». Le secrétaire général de la Cnts a réitéré son soutien et son accompagnement dans la formation des militants et militantes mais aussi accompagner dans l'équipement du bureau de la Bourse du travail. Il s'engage également à accompagner le bureau en logistique en mettant à leur disposition un véhicule. Le secrétaire général national de la Cnts n'a pas manqué enfin de rendre un hommage ardent à son camarade Mbaye Diaw, secrétaire général de l'Union régionale sortant pour son militantisme pour avoir relevé tous les défis et tous les combats de leur centrale syndicale.