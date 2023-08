Sénégal: Kaolack - Renforcement des femmes et filles victimes de violences - Le PASNEEG dégage une enveloppe de 7 millions

Le Projet d'appui à la Stratégie nationale pour l'équité et l'égalité du genre (PASNEEG), en rapport avec l'Association pour la promotion de la femme sénégalaise (APROFES), a poursuivi, hier lundi, à Kaolack, ses opérations de mise en place des fonds pour appuyer les femmes et les filles victimes de violences et bénéficiaires des bourses économiques du PASNEEG dans la région de Kaolack.

Il s'agissait plutôt, à travers cette rencontre, d'organiser les femmes en réseau afin de mieux assurer la gouvernance des financements sur le plan géolocalisation et pouvoir pérenniser l'initiative. Pour un montant de sept (7) millions de francs CFA destinés, pour le moment, à une population de 100 femmes, ces financements vont être opérés à travers un système de remboursement exclusivement basé sur le «revolving».

D'après les derniers chiffres proclamés par le Bureau du Centre d'écoute de l'APROFES, plus de 300 femmes et filles ont connu au moins une forme de violence durant la période de confinement lié au Covid-19. Ces personnes, comme constatées par l'Association des femmes de Kaolack, méritent d'être soutenues par le partenariat multipartite. Surtout après la formation dont elles ont bénéficié en termes d'entreprenariat et de gestion.

Ainsi, au-delà des prérogatives et autres objectifs visés, cette rencontre, qui mobilisait près d'une centaine de participants, a constitué une occasion pour inviter les bénéficiaires de ces bourses économiques du PASNEEG à adhérer dans les mutuelles de santé afin de pouvoir régler, en définitive, l'épineuse question de la prise en charge médicale des membres et leurs familles. Mais aussi de faciliter le passage à l'autonomisation prévu dans les années à venir.