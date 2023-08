Maroc: Mondial féminin de football - Pour les Lionnes, l'aventure s'arrête, pas le rêve

Rabat — La sélection marocaine féminine de football a terminé, mardi, son aventure à la Coupe du monde de la FIFA, qui se tient en Australie et en Nouvelle-Zélande, après avoir concédé une défaite face à l'équipe de France sur le score de 4 à 0, mais sans jamais démériter pour une première participation à cette grand-messe du football mondial.

La participation des Lionnes de l'Atlas à cette compétition restera gravée à jamais dans la mémoire collective nationale comme une fabuleuse épopée, mémorable et inspirante, pour avoir valu au Royaume une entrée très remarquée dans le panthéon des grandes nations du football féminin.

Les coéquipières de Ghizlane Chebbak n'ont, certes, pas réussi à franchir le cap des huitièmes de finale, elles quittent néanmoins la compétition la tête haute en signant, avec bravoure et dignité, un des parcours les plus honorables dans cette compétition planétaire.

L'histoire retiendra avec beaucoup d'estime et d'admiration qu'elles ont inscrit leurs noms en lettres d'or dans les annales du football mondial, pour avoir réussi un double exploit inédit et cru en leurs talents jusqu'au bout du souffle, jusqu'au bout du rêve.

Grâce à leur performance, le Maroc peut s'enorgueillir d'être le premier pays arabe à se qualifier pour la Coupe du monde féminine, mais également la première nation arabe à aller au-delà de la phase de groupes.

La belle aventure des Lionnes de l'Atlas s'achève donc, mais le Maroc en sort grandi au prix d'une percée spectaculaire obtenue à la faveur d'un travail de longue haleine et d'efforts soutenus marqués du sceau du sérieux, de l'abnégation et du dévouement, conformément à la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

La bonne performance réalisée contre des équipes de calibre mondial comme la Corée du Sud et la Colombie, respectivement 17ème et 25ème au classement de la FIFA, témoigne, d'une part, de l'ascension rapide du football marocain et, d'autre part, de la volonté des Lionnes de l'Atlas, à forcer d'abord le respect de leurs paires, puis à inspirer les générations montantes à s'affirmer dans le domaine sportif, à nourrir de grandes ambitions et à se donner les moyens de réussir.

Grâce à cette remarquable prestation, arrachée au prix d'un mental d'acier et d'un courage à toute épreuve, elles deviennent une source d'inspiration pour de jeunes sportives marocaines en droit de rêver grand et de cultiver la passion du ballon rond pour porter haut et loin les couleurs du Royaume.

Par l'impressionnante ferveur qu'elles ont fait naître, les Lionnes de l'Atlas ont prouvé une fois de plus que le sport est un langage universel qui peut unir les peuples et inspirer les jeunes partout dans le monde à braver les obstacles pour atteindre l'excellence.

A bien des égards, leur saga marque le début d'un nouveau chapitre pour le football national féminin. Source de fierté pour toute la Nation, leur prouesse, contre tous pronostics, a su forcer l'admiration autant des adversaires que des amis, donnant ainsi toute sa grandeur au déploiement du génie marocain au féminin.

A l'instar de l'exploit réalisé par l'équipe masculine au Mondial du Qatar-2022, les Lionnes de l'Atlas auront prouvé, de la plus belle des manières, que l'impossible n'est pas marocain et que "tout vient à point qui sait attendre".