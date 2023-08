Sénégal: LIGUE 1 / Saison 2022-2023 - Génération foot haut perchée...

Le championnat de Ligue 1 a joué ce dimanche son dernier acte avec la 26ème et dernière journée disputée. En plus du troisième titre de Génération Foot, l'exercice 2022-2023 a été marqué par la grosse performance réalisée par les joueurs locaux au Chan mais aussi par la violence qui a fini d'être l'une des fausses notes de la saison.

En attendant la fermeture de la saison avec les coupes du Sénégal et de la Ligue, le championnat de Ligue 1 a livré son verdict ce dimanche avec la 26ème et dernière journée. Après une première partie du championnat très compliquée (3 victoires sur les 11 premières journées), le club du président Mady Touré a fait le bond décisif après la 19ème journée et imposé son rythme à Guédiawaye FC et le Casa Sports, ses principaux concurrents. A l'arrivée, une équipe de Génération Foot haut perchée et sacrée pour la troisième fois de son histoire.

Les Grenats deviennent, depuis l'entrée l'avènement du professionnalisme, le premier club à remporter trois titres de champion du Sénégal. Seuls le Jaraaf (2010, 2018) et le Casa Sports (2012, 2022), avec deux titres chacun depuis 2009, avait fait mieux. Ce qui consacre le retour au premier plan des Académies de foot. La consécration de l'Académie de Déni Birame Ndao s'est reflétée dans les grosses performances réalisées par les joueurs locaux lors du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) joué et remporté en pleine saison. Une compétition qui a offert une bonne visibilité à notre football local et une belle vitrine au championnat du Sénégal. Cette visibilité a eu comme impact l'exportation en pleine saison de talents du championnat et notamment Lamine Camara, Mamadou Camara, Pape Diallo, entre autres issus des rangs de Génération Foot.

La violence : la tâche noire d'un exercice

En dehors de l'aspect sportif, cette saison finissante a été marquée par des scènes de violence et des faits qui ont fini d'entacher le football local qui ont été observées dans les rencontres en championnat. Après Guédiawaye Fc, l'As Pikine a aussi été épinglée obligeant la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp) à prononcer des sanctions (amende d'un million FCfa, huis clos pour le restant de ses matches officiels et sur terrain neutre) à son encontre.

La demi-finale de la Coupe du Sénégal qui devait opposer Guédiawaye Fc au Jaraaf de Dakar n'a pu aller à jusqu'à son terme pour les mêmes raisons. «Je pense que le football s'accompagne malheureusement de passion et c'est tout à fait normal. Mais cette passion ne doit pas être négative au point de générer des incidents», a rappelé Amsatou Fall. Le président du comité exécutif de la Lsfp a d'ailleurs tenu à rassurer sur la détermination de la Ligue pro à juguler le fléau.

«Nous avons produit un mémorandum que nous avons envoyé à tous les clubs et à tous les commissaires pour leur signaler que pareille situation ne peut plus se reproduire parce qu'il y va de la crédibilité de notre championnat», soulignait-il, avant de rassurer : «Nous avons beaucoup innové cette saison sur le plan de l'attractivité, du spectacle et on a animé pas mal de conférences pour sensibiliser les clubs et rassurer le public. Maintenant, nous sommes dans la dernière ligne droite et il est clair que cela va susciter de la passion mais nous avons pris les devants. Nous allons innover en faisant appel à des superviseurs en plus des commissaires. Tout ça pour dire que nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour endiguer le mal».