Cameroun: Mandat d'incarcération pour Ernest Obama suite à affaire fondation Ayah

Lors de l'audience du 28 juillet dernier, la Cour d'appel du Centre a pris une décision cruciale sous la présidence du vénérable magistrat Gilbert Schilick. Selon les détails révélés dans un extrait du registre signé le 3 août 2023, le juge en chef, Gilbert Schilick, a ordonné la délivrance d'un mandat d'incarcération à l'encontre d'Ernest Obama Nana Dieudonné, en lien avec le litige en cours impliquant la Fondation Ayah.

Remontant à janvier 2020, l'affaire prend racine dans les déclarations d'Ernest Obama, diffusées sur Vision 4, où il accuse la Fondation Ayah d'être impliquée dans l'achat et la fourniture d'armes aux groupes séparatistes ambazoniens. Confrontée à ces allégations graves et diffamatoires, la Fondation Ayah a déposé plainte auprès du Tribunal de Première Instance (TPI) du Centre administratif de Yaoundé. Les accusations portaient sur des délits tels que la diffamation, la propagation de fausses informations et le chantage, visant non seulement Ernest Obama, mais aussi Vision 4 et le journal L'Anecdote.

Au cours de l'évolution du procès, Ernest Obama a tenté de retarder la procédure et de bloquer les avancées en saisissant la Cour d'appel par le biais d'une demande d'Avant Dire Droit (ADD), contestant ainsi la compétence du TPI pour juger cette affaire. Néanmoins, la Cour d'appel a rejeté sans ambages cette tentative, confirmant ainsi la compétence du TPI et émettant un mandat d'incarcération à l'encontre d'Ernest Obama. Cette décision implique son placement en détention, plus précisément à la prison de Kondengui, aux côtés d'autres personnalités publiques telles qu'Amougou Belinga.

Il est à présent indéniable qu'Ernest Obama se trouve en situation de détention. Tout individu ayant connaissance de sa localisation est prié de signaler immédiatement sa présence aux autorités compétentes. Cette situation pourrait susciter des réactions et des interventions, telles que celles observées précédemment dans des affaires impliquant des personnalités publiques, comme l'intervention d'hommes influents tels que Samuel Eto'o, qui pourrait mobiliser ses relations au sein du ministère de la Justice pour empêcher l'arrestation d'Ernest Obama. De même, les actions entreprises par Oswald Baboke, similaires à celles en faveur des artistes Tenor et Camus Mimb, restent à anticiper.

La scène est donc désormais en place pour des développements futurs dans cette affaire complexe et médiatisée, laquelle a déjà engendré un certain émoi dans les cercles médiatiques et judiciaires.