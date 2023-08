Gabon: Trois questions à Eléonore Obame, candidate aux législatives d'août 2023

Son combat engage les filles et fils du troisième arrondissement de la commune de Ntoum. Eléonore Obame est candidate aux législatives d'août 2023. Elle fait de la Réappropriation du pays, son cheval de bataille. Elle répond aux trois questions posées.

Bonjour madame Obame, vous êtes candidate aux législatives prochaines. D'entrée de jeu, qui êtes-vous et pourquoi postulez-vous aux législatives ?

Je suis Eléonore Obame, professionnelle de l'éducation. J'ai la quarantaine révolue et mère d'une multitude. Mon engagement en politique est motivée par une lecture claire du fonctionnement déplorable et désastreux du pays dans lequel, je suis née et vis et surtout, de la modification des textes de lois au gré des humeurs.

Tout a commencé avec le problème du foncier. Quand le gouvernement, au cours d'un Conseil des ministres avait pris la résolution de céder tous les titres fonciers à la CDC (Caisse de Dépôt et de Consignation), plusieurs compatriotes parmi lesquels messieurs Leyama Jean Valentin, One Essangui Marc, Djabioh Marcel, Meyo Moïse, Ndjimbi Franc et moi avons jugé de la nécessité de s'opposer à ce décret. Lequel décret s'est vu abrogé.

En menant des combats en tant qu'activiste et membre de la société civile, j'ai réalisé les limites de mes actions. C'est pour cette raison que j'ai pris non seulement la résolution d'intégrer un parti politique, mais aussi d'être candidate aux élections législatives.

Avez-vous les moyens de votre combat ? Comment comptez-vous y parvenir ?

Mon combat consiste à l'éveil des consciences et à la responsabilisation des Gabonais dans le défi de la Réappropriation de leur pays. C' est un combat qui engage les filles et fils du troisième arrondissement de la commune de Ntoum. Ensemble, nous réussirons.

Vous êtes candidate à la conquête des voix. Que dites-vous à vos électeurs pour qu'ils vous accordent leurs suffrages ?

Le message à l'endroit des compatriotes est celui de la nécessité et l'urgence de la réappropriation du Gabon par les Gabonais pour les gabonais ; Le rajeunissement de la classe politique.