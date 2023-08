Algérie: M. Faid souligne l'importance de la numérisation pour relancer l'économie et rationaliser l'utilisation des ressources financières

BEJAIA — Le ministre des Finances, M. Laaziz Faid a mis en avant, mardi depuis la wilaya de Bejaïa, "l'importance de l'opération de numérisation dans la relance de l'économie nationale et la rationalisation de l'utilisation des ressources financières publiques".

Lors d'une visite effectuée dans la wilaya consacrée à l'inspection de projets et à la concrétisation des réformes lancées par le ministère des Finances, M. Faid a évoqué la démarche générale tracée par son département ministériel, laquelle considère la transformation numérique comme "principal levier à même d'améliorer la qualité du service public dans le cadre de la transparence et de l'efficacité de la gestion de la finance publique".

Il a relevé, dans ce contexte, que "le processus de transformation numérique dans la gestion de la finance publique, qui est déjà lancée, fait l'objet d'un suivi continu, car étant convaincu de son rôle déterminant dans la relance de l'activité économique, la rationalisation et le contrôle de l'utilisation des ressources financières publiques".

A cette occasion, le ministre a énuméré les étapes de la transformation numérique opérée dans plusieurs établissements relevant de son secteur, à l'instar de l'administration des impôts qui a développé une plateforme numérique pour l'achat en ligne de vignettes-automobile, en cours de réalisation.

Elle a également créé une application électronique qui permet aux organismes compétents (les services autorisés de la Banque d'Algérie, les Douanes et l'administration en charge du commerce) de consulter, à distance, la base de données du fichier national des auteurs d'actes de fraude ou d'infraction.

Quant à la Direction Générale du Trésor et de la Gestion Comptable des Opérations Financières de l'Etat, le ministre a relevé les transformations que connait le secteur bancaire et la réforme de la finance à travers le développement et la diversification des produits bancaires, en accord avec la mise en oeuvre des programmes d'action du gouvernement.

Après avoir rappelé l'importance du système comptable, en tant qu'"outil moderne de gestion de l'argent public", le ministre a insisté sur la nécessité d'assurer des informations "de qualité" qui permettent une gestion "efficace" des fonds du trésor.

Il a également salué les efforts du secteur des domaines de l'Etat qui accomplit un rôle efficace dans la concrétisation des différentes politiques sectorielles, "ce qui implique la numérisation de son administration, en tant que mécanisme urgent à même d'assurer la réussite des réformes engagées par les Pouvoirs publics en la matière".

Le Premier argentier du pays a évoqué le rôle du secteur des douanes dans le renforcement de la sécurité de l'économie nationale et dans la lutte contre diverses formes de contrebande, de crime transfrontalier et de crime de change ainsi que l'ensemble des crimes économiques.

Pour M. Faid, la numérisation des prestations du secteur aura un impact "positif" sur l'économie nationale et les citoyens, insistant sur la nécessité d'améliorer la performance et de renforcer les voies et moyens de coopération entre les secteurs public et privé, dans l'objectif de réaliser le développement durable souhaité.

En ce qui concerne les efforts consentis, en vue de booster le développement économique au niveau local et d'améliorer la qualité des prestations fournies aux citoyens, le ministre a fait savoir que la valeur du programme décentralisé en cours pour le développement de la wilaya de Bejaïa, s'élève à 197,3 milliards de DA, en vue de concrétiser 678 opérations de développement.

Le ministre a procédé, lors de sa visite, à l'inauguration du nouveau siège du Trésor dans la ville de Bejaïa et d'un hôtel cofinancé par l'Algerie et l'Arabie Saoudite.