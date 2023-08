Congo-Brazzaville: Formation en langue anglaise - La plateforme ILTG remet les diplômes aux apprenants

Les jeunes de la 12e promotion dite Benarez Moussayandi, parrain de l'évènement, qui ont été formés en anglais par International Leading Teachers Group (ILTG), ont reçu leurs diplômes, le 5 août, à l'Institut supérieur de management et des métiers.

Après six mois de d'apprentissage de la langue anglaise à titre gratuit, plus de trente jeunes issus de tous les milieux socio-éducatifs ont reçu leurs diplômes de fin de formation. « L'objectif de cette formation est d'aider les jeunes congolais à pouvoir briser les barrières linguistiques en langue anglaise, qui est devenue de nos jours un atout non négligeable dans la recherche de l'emploi mais aussi dans l'insertion en milieu professionnel », a dit Rod Adoua, coordonnateur départemental d'ILTG.

Désormais outillés d'un atout non négligeable, à savoir le maniement de la langue anglaise, ces jeunes ont fait un pas important dans l'immersion socio-professionnelle de plus en plus exigeant dans un monde devenu un village planétaire avec ses contraintes communicationnelles auxquelles répondent très justement l'anglais, la langue des affaires et du partage.

Les jeunes formés par les encadreurs sortis essentiellement du moule ILTG ont fait montre de volonté, d'assiduité et de dévouement pour arriver à ce résultat qui honore non seulement ILTG mais aussi les parents venus assister à la cérémonie.

La pratique du journalisme en anglais, le débat sur la violence en milieu scolaire dans la même langue et le théâtre sur l'importance de la langue anglaise ont édifié l'assistance sur la formation et les enseignements dispensés par ILTG. Heureux et satisfait du travail abattu par les jeunes, Benarez Moussayandi, coordonnateur national de la plateforme ILTG, a exhorté les jeunes formés à briller par les vertus d'amour et de partage comme leurs aînés des promotions précédentes. « Continuez à travailler et demeurez grands. Brillez par la transmission du savoir acquis à autrui », a-t-il martelé.

Les diplômes de fin de formation ont été remis aux jeunes mais aussi à tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'activité. ILTG est une plateforme socioculturelle et éducative, qui existe depuis près de dix ans, ayant la mission de former, informer, éduquer et orienter les jeunes par le biais des séminaires en développement personnel. Elle est essentiellement composée d'enseignants de langue anglaise formés en Afrique du Sud.