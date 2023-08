Congo-Brazzaville: Championnat national juniors de handball - Les combinaisons des quarts de finale dévoilées

Les quarts de finale de la 21e édition du championnat national juniors filles et garçons se jouent le 9 et 10 août à Madingou. Les équipes de Brazzaville dominent largement à ce niveau de la compétition.

Les combinaisons des quarts de finale du championnat national juniors, challenge Henri-Joseph-Parra sont connues. Elles mettront aux prises les huit meilleurs clubs du côté des garçons. Le même tableau se présente également chez les filles. Ces rencontres qui se déroulent au stade municipal de Madingou donneront aux vainqueurs le ticket pour les demi-finales.

Tout va commencer par les matchs des filles ce 9 août avant ceux des garçons prévus pour le lendemain. Chez les dames, Etoile du Congo de Brazzaville sera face aux Dolisiennes d'AS Cheminots au moment où Abeille de Loutété (premier du groupe B) jouera contre US Rangers de la Cuvette. US Renaissance de Brazzaville qui a surpris par l'écart des buts et le score qu'elle a infligé à ses adversaires devra confirmer devant IFO Ngombé de la Sangha. L'autre quart de finale va opposer l'équipe de Brazzaville, Asoc, à celle de Pointe -Noire, Tié-Tié Sport.

Du côté des garçons, Etoile du Congo de Brazzaville qui a dominé tous ses adversaires du groupe A sera face à Pajo Sport de la Sangha. Le second quart de finale opposera deux équipes de Brazzaville, JSO-DGSP. Le premier du groupe B, Asoc de Brazzaville va défier le deuxième du groupe A, NHA Sport de Pointe-Noire. Les Brazzavillois d'Académie seront face à Union Sport de la Bouenza.

Selon le directeur technique national, Jean Patrice Pahapa, la compétition permet aux jeunes handballeurs et handballeuses de s'affronter afin de permettre à la fédération de dénicher le niveau des différentes équipes.

Après Owando et Makoua dans la Cuvette, en 2022, la plus grand-messe du handball congolais, dans la catégorie des juniors, se déroule à Madingou. Le challenge Henri-Joseph -Parra met aux prises trente-cinq clubs dont vingt en hommes et quinze en dames. Les équipes participantes sont issues de toutes les ligues départementales. Elles s'affrontent dans le fair-play afin de succéder, le 15 août prochain, à AS Neto, chez les filles, et détrôner Étoile du Congo, du côté des garçons.

Cette compétition rend hommage à l'ancien président de la Fédération congolaise de handball (Fecohand), Henri Joseph Parra.