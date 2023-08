Congo-Kinshasa: Législatives 2023 - L'ADP se met en ordre de bataille

Les élections de 2023 seront vitales pour l'Alliance des démocrates pour le progrès (ADP) qui tient à jouer un rôle déterminant dans la prochaine législature où elle tient à faire passer ses idées forces pour l'avancement du pays.

Lorsque quelques membres du regroupement politique "Ensemble pour la République" de Moïse Katumbi avaient renoncé à leurs portefeuilles en décembre 2022 à la suite de l'acte de candidature à la prochaine présidentielle dont leur leader avait fait acte, Christophe Lutundula était de ceux qui avaient préféré écouter la voix de la raison. L'homme ne s'est pas laissé guider par des sentiments, encore moins, par des appétences obscures, sans lendemain. L'avenir semble lui donner raison aujourd'hui. Son parti politique, l'Alliance des démocrates pour le progrès (ADP), est resté dans le giron de l'Union sacrée pour la nation (USN), non par opportunisme, mais parce qu'il partage la vision incarnée par le leadership du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Aujourd'hui, cette formation politique compte parmi les fleurons de la coalition au pouvoir. Ses réflexions récurrentes sur les enjeux politiques et diplomatiques sorties de ses officines ont toujours été d'un apport indéniable pour éclairer la marche du pays.

Après une période de relative léthargie due à des contingences d'ordre stratégique, l'ADP entend désormais s'afficher comme un parti avant-gardiste déterminé à faire bouger les lignes sur l'échiquier national. Plus concrètement, le parti cher au vice-Premier ministre (VPM), ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala Pen'Apala, s'inscrit désormais dans une dynamique visant à changer la donne politique en surfant sur la qualité de vie des Congolais qu'il veut bonifier.

%

Ce Congo émergent, prospère à tous égards, empreint des valeurs de liberté, de justice et de solidarité, l'ADP y croit fermement. C'est en synergie avec tous ceux qui croient en ce rêve idyllique que ce parti entend bâtir la nouvelle nation congolaise, quitte à la confier à une élite ayant le sens de l'humanisme et respectueuse de la vie.

Le VPM Christophe Lutundula et les membres de son parti croient justement à ce Congo du futur exempté de la dictature, du tribalisme, des injustices et de tout autre comportement attentatoire aux idéaux démocratiques.

Créé le 30 décembre 1998, l'ADP a, au fil des années, réussi à tisser sa toile jusqu'à se frayer une place au soleil dans le microscrosme politique congolais en tant qu'un parti de masse. Chaque jour, cette formation politique enregistre de nouveaux adhérents, tous obnubilés par l'idéal politique qu'elle incarne et que met constamment en valeur son leader via ses innombrables interventions publiques. Christophe Lutundula dont l'intelligence, la compétence et l'intégrité ne sont plus à démontrer a su transmettre son aura à ses partisans plus que jamais actifs dans le sérail présidentiel avec des idées qui portent. Sans embages ni détours, ils se sont alignés derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dont ils partagent la vision, celle de faire jouir aux Congolais la plénitude de leurs richesses, d'assurer la paix et la sécurité pour tous et de maintenir la cohésion sociale et l'unité nationale.

Pour les élections législatives de décembre 2023, l'ADP qui est implanté sur toute l'étendue du territoire national à travers ses différentes structures s'est déjà mis en ordre de bataille. Le parti entend aligner ses candidats à tous les niveaux des scrutins.

Tout en appelant à la réélection du Président Félix-Antoine Tshisekedi, ce parti politique sait qu'il doit miser sur les atouts de ses candidats qui jouissent, pour la plupart, d'un encrage social avéré dans leurs milieux de vie. Tout est donc mis en branle pour faire de ce qui n'est encore qu'un simple vœu pieux, une réalité vivante, avec, en sus, l'objectif d'établir des institutions républicaines et respectueuses des droits des citoyens.