Maroc: Foncier relevant du domaine privé de l'Etat - 454 projets approuvés en 2022 (rapport)

Rabat — Le nombre de projets ayant pour support un foncier relevant du domaine privé de l'Etat approuvés au titre de l'exercice 2022, s'est établi à 454 projets, pour une superficie globale de 1,4 million de hectares (ha), ressort-il du rapport d'activité de la Direction des Domaines de l'Etat relevant du ministère de l'Economie et des finances.

Ces projets portent sur un investissement projeté de 591 milliards de dirhams (MMDH) et la création de 57.728 emplois escomptés, précise la Direction, notant que 8 dossiers approuvés dans le cadre du régime conventionné correspondent à 56% de la superficie mobilisée.

Ledit rapport fait également ressortir que 78% des projets sont concentrés au niveau de deux régions (Dakhla-Oued Eddahab et Laâyoune-Sakia El Hamra) et que les secteurs du tourisme, des services et de l'industrie accaparent 55% de ces projets.

D'après la même source, 81% de la superficie mobilisée est concentrée au niveau de deux régions (Dakhla-Oued Eddahab et Laâyoune-Sakia El Hamra).

Par secteur, 99% de cette superficie a été mobilisée au profit de l'Energie, indique la Direction des Domaines de l'Etat, ajoutant que 8 projets sont portés par les sociétés Taqa Morocco, CIP (groupement copenhagen infrastructure partner et AP Moller capital), Dahamco, Power Sur, Ornx Boujdour et Laâyoune, Falcon et l'OCP pour la production d'hydrogène et d'ammoniac vert sur une superficie globale et approximative de 1.406.567 ha.

Concernant l'emploi, une proportion de 62% est portée par les deux secteurs de l'Energie et de l'Industrie.