Maroc: Mondial 2023 - L'exploit des Lionnes de l'Atlas illustre le rayonnement du football féminin marocain (Bahia El Yahmidi)

Rabat — L'exploit des Lionnes de l'Atlas lors de la Coupe du monde féminine (Australie - Nouvelle-Zélande 2023) est une grande réalisation qui illustre le rayonnement du football féminin national, a affirmé Bahia El Yahmidi, responsable de la section de football féminin au club de l'AS FAR.

"L'équipe nationale marocaine a signé un exploit remarquable malgré sa défaite ce mardi, en 8es de finale contre son homologue française, considérée comme une école footballistique en Europe et dont les joueuses évoluent ensemble depuis une décennie dans la sélection française et ont une longue expérience", a noté Mme El Yahmidi, également vice-présidente de la Ligue nationale de football féminin.

La qualification pour les huitièmes de finale demeure, en elle-même, un résultat positif d'autant plus que de grosses pointures du football mondial ont échoué à passer la phase de poules à l'instar de l'Allemagne et du Brésil, a-t-elle dit dans une déclaration à la MAP.

L'exploit des Lionnes de l'Atlas, a-t-elle poursuivi, devrait constituer une source de motivation et d'inspiration pour atteindre de nouveaux sommets dans les joutes à venir, ajoutant que cela "ne peut être réalisé qu'avec le travail acharné".

Elle a, dans ce sens, invité les clubs nationaux à accorder une attention particulière à la formation de base, aussi bien au niveau de la pratique qu'au niveau de l'entraînement qui englobe la formation et l'accompagnement des entraîneuses et des préparatrices physiques et à promouvoir l'exploration de jeunes talents.

Grâce à deux victoires d'affilée contre la Corée du Sud et la Colombie, respectivement finalistes de la Coupe d'Asie et de la Copa America, les joueuses marocaines ont obtenu six points en trois matches, pour se qualifier en huitièmes de finale en tant que deuxièmes du groupe H, derrière la Colombie.