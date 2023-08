Maroc: Commerce extérieur en 2022 - Les importations énergétiques poursuivent leur envolée (rapport)

Rabat — Les importations de produits énergétiques ont poursuivi leur augmentation, pour s'établir à 153,2 milliards de dirhams (MMDH) en 2022 contre 75,8 MMDH une année auparavant, révèle le rapport annuel 2022 de l'Office des Changes sur le commerce extérieur du Maroc.

Cette envolée est portée en majeure partie par la hausse des prix et dans une moindre mesure par les quantités importées, indique ce rapport qui est élaboré selon le manuel des Nations Unies (IMTS 2010).

Au détail, les importations de gas-oils et fuel-oils ont affiché la plus forte croissance, précise la même source, notant que ces importations expliquent à elles seules plus de la moitié de la hausse des approvisionnements en produits énergétiques.

En parallèle, les importations de demi-produits ont augmenté de 46,5%, imputable principalement à la hausse des importations d'ammoniac (+14,5 MMDH), de matières plastiques ou ouvrages en plastique (+5,5 MMDH), et de produits chimiques (+4,4 MMDH), relève le rapport.

Les importations de produits alimentaires ont, quant à elles, affiché une croissance de 44,9%, résultant principalement de la hausse des importations de blé (+11,6 MMDH), de l'orge (+2,5 MMDH) ainsi que du sucre brut ou raffiné (+2 MMDH).

De leur côté, les importations de produits finis d'équipement se sont établies à 141,3 MMDH en 2022, en hausse de 19,3% par rapport à 2021. Elles sont tirées essentiellement par les achats de parties d'avions et d'autres véhicules aériens (+5,5 MMDH), de moteurs à pistons (+3,1 MMDH), et de fils et câbles (+3,1 MMDH).

%

L'Office des changes fait aussi savoir que les produits bruts et les produits finis de consommation, qui ont progressé 49,9% suite à la montée des importations de soufre brut et non raffiné (+8 MMDH) et des achats de l'huile de soja brute ou raffinée (+2,3 MMDH), ont participé à la hausse globale des importations, avec des contributions respectives de 7,1% et de 6,3%.

S'agissant des importations des produits finis de consommation, elles ont poursuivi leur hausse pour atteindre 142 MMDH en 2022. Les achats de parties et pièces pour voitures et véhicules de tourisme et des tissus et fils de fibres synthétiques et artificielles sont en grande partie à l'origine de l'accroissement des importations de ce groupe de produits en 2022.

Ce rapport permet, outre le suivi de la conjoncture économique, de répondre aux besoins en informations exprimés par les pouvoirs publics, les organismes internationaux et les opérateurs économiques nationaux et étrangers.

La publication de ce rapport s'inscrit dans le cadre des actions de l'Office des Changes tendant à enrichir davantage l'information relative aux statistiques des échanges extérieurs.