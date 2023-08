Congo-Kinshasa: Les peuples autochtones célébrés comme agents du changement pour leur autodétermination

La journée internationale des peuples autochtones est célébrée ce mercredi 9 août sous le thème : « La jeunesse autochtone en tant qu'agent de changement pour l'autodétermination ». Les peuples autochtones représentent 476 millions de personnes réparties dans 90 pays. Bien qu'ils ne représentent que 5 % de la population mondiale, ils constituent aujourd'hui 15 % des individus les plus marginalisés de la planète, affirme l'ONU. Ils sont les héritiers d'une grande diversité linguistique et culturelle, ainsi que de coutumes et de traditions ancestrales. Ils ne comptent pas moins de 5 000 cultures différentes et parlent la vaste majorité des quelque 7 000 langues de la planète.

Des points et défis communs

Malgré leur diversité, la plupart des peuples autochtones partagent d'importants points communs, notamment les liens qu'ils entretiennent avec leurs terres ancestrales et leur environnement, de même que la volonté de préserver leur mode d'organisation, leurs valeurs culturelles, sociales et économiques, qui varient souvent des normes dominant dans les sociétés dans lesquelles ils vivent.

Bien que pluriels, les peuples autochtones partagent donc des défis similaires liés à la reconnaissance et à la protection de leurs droits les plus fondamentaux. Depuis des décennies, les peuples autochtones demandent la reconnaissance de leur identité, de leur mode de vie, de leurs terres, territoires et ressources naturelles mais, malgré leurs efforts, ils continuent d'être victimes de discriminations et d'injustices.

Afin de sensibiliser le public aux besoins de cette partie de la population, le monde célèbre, le 9 août de chaque année, la Journée internationale des peuples autochtones. La date a été choisie pour rappeler la première réunion du Groupe de travail des Nations Unies sur les populations autochtones, tenue à Genève en 1982.

Une loi en RDC pour protéger les peuples autochtones

En République démocratique du Congo, la loi n°22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées a été promulguée. Cette loi met fin à la marginalisation et aux discriminations dont les peuples autochtones pygmées étaient victimes. Parmi les innovations de cette loi, figure l'accès gratuit à l'enseignement primaire, secondaire et technique, l'accès gratuit à la justice et la valorisation de la pharmacopée autochtone.