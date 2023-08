Algérie: Voie Ferrée - Livraison du projet des lignes Ain Beida-Khenchela et Djbel el Onk-Oued Kebrit avant fin 2023

ALGER — Le ministre des Travaux publics et desInfrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a insisté, mardi, sur la livraison du projet des lignes ferroviaires Ain Beida-Khenchela et Djbel el Onk-Oued Kebrit, avant la fin de l'année 2023, indique un communiqué du ministère.

Les instructions du ministre sont intervenues lors d'une réunion de coordination consacrée au suivi de l'état d'avancement des projets des lignes ferroviaires en cours de réalisation, et au lancement des projets des nouvelles lignes ferroviaires minières.

La rencontre s'est déroulée au siège du ministère, en présence de ses cadres centraux, du directeur général de l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), en sa qualité de maître d'ouvrage délégué et des P-dg des groupes publics "COSIDER", "GCB", "GEICA", "GITRAMA", "GITRA" et les entreprises économiques affiliées.

La réunion a été une occasion pour évoquer plusieurs projets relatifs à la réalisation des lignes ferroviaires, notamment la ligne reliant les villes de Ain Beida et Khenchela sur une distance de 51 km, en sus du lancement des travaux relatifs aux tronçons de la ligne minière est (Annaba-Djbel el Onk) sur le tronçon Annaba-Bouchegouf sur une distance de 54 km et le tronçon d'évitement des villes de Tébessa et Tenoukla sur une distance de 43km, outre le tronçon relié à Bled el Hadba au sud de la wilaya de Tébessa sur une distance de 23 km.

Il a également été question d'examiner le taux d'avancement du projet de la ligne minière est, dans son tronçon reliant Oued el Kebrit à la wilaya de Souk Ahras et Djbel el Onk dans la wilaya de Tébessa sur une distance de 177 km, estimé à 75%, selon le communiqué.

L'opération de lancement des travaux du premier tronçon qui s'étend de Bechar jusqu'au point kilométrique (PK) 200, à une distance de 200 km de la nouvelle ligne minière reliant Bechar- Tindouf- Ghar Djebilet sur une distance de 950 km a été également évoquée, ajoute la même source.

Le ministre a par ailleurs insisté sur la nécessité de livrer les projets de réalisation des lignes ferroviaires reliant Aïn Beida et Khenchla sur une distance de 51 km, et Djbel el Onk et Oued Kebrit sur une distance de 177 km de la ligne minière de l'Est (Annaba - Djbel el Onk) qui s'étend sur une distance de 422 km, avant la fin de l'année en cours.

M.Rekhroukh a souligné, à ce propos, la nécessité de renforcer et de mobiliser les moyens matériels et humains nécessaires, d'opter pour le système 3x8, de respecter les contrats conclus entre le groupe des entreprises de réalisation et d'assurer la qualité des travaux afin d'éviter tout retard.

Le ministre a également donné des directives aux responsables des groupes des entreprises de réalisation ordonnant l'obligation du suivi continu des divers projets, d'oeuvrer pour surmonter les différents obstacles rencontrés sur le terrain et de renforcer les mécanismes de coordination entre les entreprises affiliées aux groupes pour accélérer le rythme des travaux et livrer les projets dans les meilleurs vu leur impact sur le développement économique du pays, selon le communiqué.