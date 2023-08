Algérie: Ouverture des candidatures pour le Prix international 'Mustapha-Kateb' des études sur le théâtre national algérien

ALGER — Le Théâtre national algérien (TNA) "Mahieddine Bachtarzi" a annoncé l'ouverture des candidatures pour la 3e édition du Prix international "Mustapha-Kateb" des études sur le théâtre national algérien, a indiqué un communiqué du TNA.

Le TNA annonce l'ouverture des candidatures en vue de participer à la 3e édition du prix international "Mustapha-Kateb" des études sur le théâtre national algérien, sous le thème "les procédés modernes dans la conception cinématographique des représentations théâtrales algériennes".

Le Prix vise "à soutenir la recherche et à ouvrir le champ aux chercheurs pour étudier l'évolution de la dramaturgie et du théâtre algériens ainsi qu'à rassembler et à suivre l'oeuvre et la pratique théâtrales en Algérie".

Le Prix se veut "une invitation annuelle du théâtre algérien adressée aux laboratoires, critiques, chercheurs, académiciens et personnes intéressées en vue d'accompagner le système des représentations théâtrales algériennes à partir de l'année 1900 jusqu'à présent.

Le concours verra la distinction de trois lauréats, sachant que la valeur du 1e prix est de 500.000 DA, celle du second est de 300.000 DA, tandis que celle du 3e prix est de 200.000 DA.

Le TNA a appelé les personnes désirant participer à consulter le règlement et les conditions du concours sur le lien suivant : https://urlz.fr/na3H.

Lancé par le TNA en 2018, ce prix annuel est destiné aux chercheurs et aux personnes intéressées par le 4e art algérien, "toutes nationalités confondues", en vue de soutenir la recherche et d'ouvrir le champ aux chercheurs en vue d'observer l'évolution et la transformation de la dramaturgie algérienne, rassembler et vérifier l'oeuvre et la pratique théâtrales en Algérie.

Considéré comme l'un des symboles du Théâtre algérien, Mustapha Kateb (1920-1989), dont le Prix porte le nom, a voué sa vie au théâtre comme comédien et metteur en scène de plusieurs pièces à succès et a également été à la tête de la troupe artistique du Front de libération nationale (FLN) en 1958, avant d'occuper le poste de Directeur du TNA (1963-1972).